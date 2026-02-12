Na Pupinovom mostu u smeru ka Borči došlo je do sudara u brzoj traci. Dve osobe su povređene – jedna teže, druga lakše – a saobraćaj je usporen zbog gužve.
TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA PUPINOVOM MOSTU U SMERU KA BORČI: Auto završio na krovu, dvoje prevezeno u Urgentni centar! Formirane kolone (VIDEO)
U 17 časova na Pupinovom mostu, u smeru ka Borči, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj se automobil marke "Renault Laguna" prevrnuo na krov tokom vožnje.
Dve osobe koje su se nalazile u tom vozilu prevezene su u Urgentni centar radi lekarskog zbrinjavanja. Saobraćaj na ovom delu puta je delimično usporen.
Više informacija o uzroku nezgode i stanju povređenih biće poznato nakon završetka uviđaja.
