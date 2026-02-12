Slušaj vest

U 17 časova na Pupinovom mostu, u smeru ka Borči, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj se automobil marke "Renault Laguna" prevrnuo na krov tokom vožnje.

Dve osobe koje su se nalazile u tom vozilu prevezene su u Urgentni centar radi lekarskog zbrinjavanja. Saobraćaj na ovom delu puta je delimično usporen.

Više informacija o uzroku nezgode i stanju povređenih biće poznato nakon završetka uviđaja.

Kurir.rs

