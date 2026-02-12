Taksista u Zrenjaninu preminuo je nakon iznenadnog infarkta tokom vožnje u Ulici Nikole Pašića. Njegov automobil udario je u dva putnička vozila i banderu.
Hronika
UŽAS U ZRENJANINU: Taksista doživeo infarkt tokom vožnje, zakucao se u dva vozila, a onda udario u banderu! Dežurni lekar mogao samo da konstatuje smrt
Zrenjaninski taksista, u Ulici Nikole Pašića u širem centru grada, prema još nezvaničnim informacijama, u toku vožnje dobio je infarkt i izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su učestvovala još dva vozila.
Prema još nezvaničnim informacijama, nakon što mu je iznenada pozlilo, taksista je izgubio kontrolu i "zakucao" se u dva putnička automobila, a onda je njegovo vozilo udarilo u banderu.
Zrenjaninska Ulica Nikole Pašića, bila je zatvorena za saobraćaj, ubrzo je na mestu nesreće bila i Hitna pomoć, a dežurni lekar, nažalost, mogao je samo da konstatuje smrt nesrećnog taksiste.
Kurir.rs/Informer
