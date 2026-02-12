Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu, kako Kurir saznaje, zbog sumnje da je 7.000 evra dojavljivala informacije o kretanju A. I. optuženima za njegovo ubistvo, podiglo je optužnicu protiv Izabele S. (20).

Zločin se, podsetimo, dogodio 6. juna prošle godine u Ulici Gavrila Pricipa u Beogradu.

Nikola B. i maloletnik, podsetimo, uhapšeni su ubrzo posle zločina, dok je Izabela S. uhapšena sredinom novembra i od tada je u pritvoru.

Protiv maloletnika se postupak vodi pred Odeljenjem za maloletnike, dok je Nikola B. optužen za teško ubistvo iz koristoljublja i u petak 20. februara treba da mu počne suđenje, pripremnim ročištem pred Višim sudom u Beogradu.

Kako nam je potvrđeno u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Izabela je optužena za pomaganje u teškom ubistvu A.I., kada su napadači pokušali da u ulici Gavrila Principa ubiju i L.M. koji je uspeo da im pobegne.

- Sumnja se da je Izabela po prethodnom dogovoru, iz koristoljublja za naknadu od 7.000 evra, pomogla okrivljenom Nikoli B. i maloletniku da ubiju oštenenog I.A. i pokušaju da ubiju L.M. tako što je 6. juna 2025. godine u dva navrata u toku dana saopštavala NN osobama informacije o kretanju i lokaciji L.M. i garderobi koju on ima na sebi, kao i o lokaciji sada pokojnog I.A.- otkriva izvor Kurira.

Za sada nepoznate osobe, kojima je dojavljivala kobnog dana najpre da se sa I.A. i L. M. sastaje ispred zgrade u kojoj živi, a potom uveče u kafiću, informacije su prenosili okrivljenima Nikoli B. i maloletniku sa nalogom da ih ubiju.

- Toga dana, nisu stigli na vreme kada im je dojavila da dolaze po nju ispred zgrade. Međutim, iste večeri javila im je da se sa "metama" sastaje u kafiću. Ubijeni i L. M., kako se sumnja, tokom boravka u lokalu primetili su sumnjive osobe i kada su pokušali da pobegnu, napadači su zapucali na njih, ali je L. M. uspeo da pobegne - dodaje sagovornik Kurira.

Za navedene informacije od NN lica Izabela je dobila 7.000 evra.

Ona je optužena i jer je neovlašćeno držala u manjoj količini opojnu drogu kanabis za sopstvenu upotrebu.

Tužilaštvo je predložilo sudu da postupak protiv Izabele S. spoji sa postupkom protiv Nikole B. kojem se na teret stavlja teško ubistvo u saizvršilaštvu u sticaju sa krivičnim delom neovlašćena proizvodnja, držanje nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Podsetimo, Nikola B. i pomenuti maloletnik 6. juna su oko 20:10 časova u Ulici Gavrila Principa čekali žrtve u blizini jednog kafića u kojem su oni sedeli, kada je iz kafića najpre izašao I.A. i otišao prema vozilu "Land Rover Dicovery" koje se nalazilo na parkingu kafića, a za njim je sa namerom da uđe u vozilo krenuo i L.M, pa su Nikola B. i maloletnik izvadili pištolje "Crvena zastava" i "Walther" i ispalili više hitaca u pravcu L.M. sa namerom da ga ubiju, ali se on dao u bekstvo.

Potom su pucali u oštećenog I.A. koji je sedeo na mestu vozača u pomenutom vozilu i naneli mu povrede u predelu glave, leve ruke i leve butine.