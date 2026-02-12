Hronika
KAMIONDŽIJA IZ SRBIJE POGINUO U TEŠKOJ NESREĆI U AMERICI: Aleksandar stradao pod za sada nerazjašnjenim okolnostima, iza sebe ostavio ženu i dvoje dece
Tužne vesti za srpsku zajednicu u Sjedinjenim Američkim Državama. Aleksandar C. iz Čikaga poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu I-75 u Džordžiji.
Mladi Srbin stradao je pod za sada nerazjašnjenim okolnostima, a na mestu nesreće, po rečima očevidaca, još uvek bukti veliki plamen. Na licu mesta su vatrogasne jedinice, policija i hitrna pomoć.
Aleksandar je iza sebe ostavio suprugu i dvoje dece.
