BEOGRAD - Muškarac star oko 65 godina, čiji identitet za sada nije poznat, pronađen je mrtav u stanu u Malom Mokrom Lugu.

Kako saznajemo, muškarac je preminuo pre tri meseca.

Prema rečima komšija, neprijatan miris u zgradi osećao se nekoliko dana, a stanari su u prvi mah mislili da je u pitanju smeće. Kako navode, miris se vremenom pojačavao.

Danas su pozvani policija i Hitna pomoć, koja je u 19 časova konstatovala smrt muškarca.

Kurir.rs

