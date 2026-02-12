Muškarac star oko 65 godina pronađen je mrtav u stanu u Malom Mokrom Lugu. Komšije su danima osećale neprijatan miris, a Hitna pomoć je u 19 časova konstatovala smrt.
Hronika
HOROR U MALOM MOKROM LUGU! Stanari osećali neprijatan miris, mislili da je smeće: Kad su pozvali policiju, ZAPREPASTILI SE! Telo čoveka bilo U STANU 3 MESECA
BEOGRAD - Muškarac star oko 65 godina, čiji identitet za sada nije poznat, pronađen je mrtav u stanu u Malom Mokrom Lugu.
Kako saznajemo, muškarac je preminuo pre tri meseca.
Prema rečima komšija, neprijatan miris u zgradi osećao se nekoliko dana, a stanari su u prvi mah mislili da je u pitanju smeće. Kako navode, miris se vremenom pojačavao.
Danas su pozvani policija i Hitna pomoć, koja je u 19 časova konstatovala smrt muškarca.
