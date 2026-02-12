Slušaj vest

Pre tačno nedelju dana, Apelacioni sud u Kragujevcu ukinuo je presudu kojom je okrivljeni Branko Pušica za ubistvo supružnika, Predraga i Ivane Novaković, u novogodišnjoj noći 2024. u Arilju, osuđen na 18 godina zatvora, te je naloženo ponovno suđenje. Sporni momenat, kažu, bio je motiv dvostrukog ubistva, za koji je Viši sud u Užicu ocenio da ne postoji, dok je Apelacioni tražio ponovno izvođenje dokaza i utvrđivanje razloga za ovakav zločin. Novi početak suđenja zakazan je za 19. februar, a porodica ubijenog bračnog para očekuje da će ovog puta biti izrečena jedina moguća kazna, a to je doživotni zatvor.

Kada je novembra prošle godine, Viši sud u Užicu osudio ubicu Branka Pušicu, za stravičan zločin u kome je usred punog kafića bukvalno izrešetao bračni par, Predraga I Ivanu Novaković, na 17 godina zatvora za teško ubistvo i još godinu za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, porodica je doživela kao ponovni pucanj na njih i nepravdu kojom se mrtvi opet ubijaju.

Foto: Društvene Mreže, Kurir

Spoznaja da životi supružnika vrede toliko malo, dodatno ih je zabolela, kao i činjenica da za tako teško krivično delo nije izrečena adekvatna kazna.

- Nakon presude, nekoliko dana bilo je dosta stručnjaka i dosta ljudi sa istorijom u raznim sličnim slučajevima i jednoglasno su stali na tu stranu da je kazna trebalo da bude predviđena za to delo, a to je doživotni zatvor za ovaj zločin - kaže Nenad Novaković, brat ubijenog Predraga.

Tračak nade i šansa do pravda ipak može biti zadovoljena, a da porodica, ali pre svega ćerke ubijenog bračnog para mogu pronaći mir, pojavila se kada je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu i naložio ponovni postupak. Osim visine kazne, sporan je bio i motiv dvostrukog ubistva, koji su tužilac i sudsko veće videli na drugačiji način.

- Podržaćemo tužioca u optužnici kada je u pitanju motiv izvršenja, jer da sud navede u presudi, i to je apelacija najviše i zamerila, kada sud u prvostepenoj presudi navede bez opravdanih razloga lišio života dva lica, kao da mogu da budu neki opravdani razlozi da se dvoje ljudi ubije. Na tome je tužilac insistirao kada je u pitanju motiv, to je još jedna dodatna kvalifikatorna okolnost, jer ovde imamo teško ubistvo zbog ubistva dvoje lica, ali je tužilac smatrao da je dodatna kvalifikatorna okolnost za teško ubistvo da je to izvršeno iz niskih pobuda. Tako da ćemo na tome insistirati i pre svega na doživotnom zatvoru - kazao je Goran Karadarević, advokat oštećenih.

Koliko god da će povratak u sudnicu biti težak, kao i suočavanje sa svim detaljima tog kobnog 31. decembra, kažu snagu im daje nada da će ovog puta sudsko veće u Užicu sagledati sve dokaze I doneti jedinu moguću presudu.

- Imajući u vidu način na koji se krivično delo dogodilo pred 150 ljudi, da je okrivljeni pobegao s lica mesta, praktično nije postojala nijedna olakšavajuća okolnost kod njega prilikom izvršenja krivičnog dela - kaže advokat Karadarević.

Foto: Kurir.rs/Z.G.

"Mi moramo da se borimo"

Brat ubijenog Predraga, Nenad, kazao je i da se sada nadaju da će sudija sagledati kompletnu sliku celog slučaja, sve dokaze, sve prikupljene materijale, sve činjenice, te da će adekvatno presuditi ovog puta.

- Mi definitivno moramo da se borimo, naglašavam da su sve činjenice na strani toga da presuda mora biti adekvatna, to je doživotna, mi bukvalno nećemo dozvoliti jedan dan umanjenja, a ne jednu godinu, za nas je jedina presuda koja je prihvatljiva doživotna. I do tog trenutka ćemo se mi boriti - kazao je Novaković.

A pravna borba počinje već narednog četvrtka, za kada je zakazan početak ponovljenog suđenja.

Pucao u njih u kafiću

Ubistvo se dogodilo u kafiću na dočeku Nove godine. Pušica je kobnog dana došao u kafić i ispalio više hitaca u Ivanu i Predraga Novaković koji su od zadobijenih povreda preminuli u užičkoj bolnici.