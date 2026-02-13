Slušaj vest

U olupini automobila na dnu Dunava, nedaleko od granice Srbije i Mađarske, kod grada Pakša,pronađeni su juče ostaci tela. Kako se sumnja, reč je o muškarcu koji je nestao još 2015. godine. Dramatično otkriće usledilo je nakon što je na obalu isplivao branik sa registarskom tablicom, što je pokrenulo pretragu reke.

O tome kako je moguće da vozilo sa nestalom osobom više od 10 godina leži na dnu Dunava, govorio je Vladica Zdravković, kapetan, za emisiju "Redakcija" koja se emituje na Kurir televiziji:

Vladica Zdravković Foto: Kurir Televizija

- Ovaj događaj je intrigantan zato što je veliki vremenski period prošao. Mi u slučaju naše rečne policije i uopšte forenzike, brzo rešavamo zato što se ide taktički, dinamički i znači ne postoji mogućnost da se ne nađe situacija određena koja može da iziskuje ovakvog tipa - kaže Zdravković i objašnjava:

- Ovo je verovatno predpostavka, prvo će se od ostataka tela utvrde identitet, potom DNK analize i laboratorijskih ispitivanja, jer forenzika je multidisciplinarna. Prvo će utvrditi prvo pol, starost. Oni kažu da postoji objava nestalog lica, i onda će na taj način utvrditi identitet. Zatim, utvrdiće se uzrok.

"U tom delu se dugo nije prolazilo čamcima"

Automobil je pronađen tko što je isplivao branik sa tablicom, ali je automobil bio toliko dugo pod vodom da niko to nije uočio u tom predelu:

- Pronađen je u blizini granične linije između Srbije i Mađarske. Logično je da tu mnogo ljudi i ne prolazi i da ne može da uoči. A oscilacije Dunava jesu takve da bi bar krov ili obris sa površine bio vidljiv da je neko prošao tu čamcem. Znači, očigledno da tu niko nije dugo prolazio - ispričao je kapetan i dodao:

Foto: Facebook/Rendészeti Államtitkárság

- Nije bilo očevidaca kada je auto upao u vodu. Međutim, kada automobil upadne u vodu on jedan deo pluta nad površinom i polako tone dok se ne napuni vodom i dok ne potone.

Ronioci pronšli automobil

Podsetimo, vlasnik vozila je poslednji put viđen u krajem jula 2015. godine u okolini grada Pakša, koji se nalazi na oko 100 kilometara od granice sa Srbijom. Porodica je prvo sama pokušavala da ga pronađe, nakon čega su slučaj prijavili policiji, koja je dugo vršila pretragu širom države, ali bez uspeha.

Godinama već nije bilo nikakvog pomaka u istrazi sve dok se nedavno, na obali nije pojavio prednji branik traženog automobila.

Foto: Facebook/Rendészeti Államtitkárság

Spasioci su kilometrima uporno, u više navrata, pretraživali korito reke, kada je u januaru sonar na dubini od pet metara signalizirao veći metalni predmet. Nakon toga su ronioci ponovo zaronili u hladnu vodu i pronašli automobil koji je više od decenije ležao na dnu Dunava.

