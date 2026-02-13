Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijska stanica Novi Beograd, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su M. P. (51) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela polno uznemiravanje i laka telesna povreda.

- Osumnjičeni se sinoć, u jednom parku na Novom Beogradu, neprimereno dodirivao po intimnim delovima tela pred decom koja su se tamo nalazila i nakon što su ona pokušala da ga oteraju, drvenom motkom udario u leđa i glavu dečaka (14) nanevši mu lake telesne povrede - saopšteno je iz MUP.

Policijski službenici su brzo identifikovali i uhapsili osumnjičenog, a dečaku je lekarska pomoć ukazana u Univerzitetskoj dečjoj klinici.

M. P. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

