Jeziva saobraćajna nesreća dogodila se juče u večernjim časovima, oko 21 sat, u mestu Gaj kod Kovina.

U sudaru automobila i motocikla život je izgubila jedna osoba.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, nesreća se dogodila kada je iz za sada nepoznatih razloga došlo do udesa. Od zadobijenih povreda vozač motocikla preminuo je na licu mesta.

Na mesto tragedije ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći koje su pokušale da pruže medicinsku pomoć, ali su lekari, uprkos brzoj intervenciji, mogli samo da konstatuju smrt motocikliste.