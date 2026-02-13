Slušaj vest

Aleksandar C. (34) iz Leskovca tragično je nastradao u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče rano ujutru na auto-putu I-75 u Džordžiji u Americi.

Sajt za skupljanje donacija "gofundme" trenutno skuplja novac kako bi se telo preminulog Aleksandra, koji je poginuo u Americi, transportovalo u Srbiju.

"Bio je čovek velikog srca"

- Sa dubokom tugom obaveštavamo vas da je Aleksandar C. tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći sa kamionom. Aleksandar je bio divan otac, voljeni suprug i iskren prijatelj. Bio je čovek velikog srca, uvek spreman da pomogne drugima, vredan i posvećen svojoj porodici. Njegov iznenadni odlazak ostavio je ogromnu prazninu i bol koju je teško opisati rečima. Iza sebe je ostavio porodicu kojoj je bio ceo svet - navedeno je na sajtu i dodato:

Aleksandar Conić Foto: Gofoundme

- U ovim najtežim trenucima želimo da pružimo podršku njegovoj porodici i pomognemo im da prebrode dane koji su pred njima. Sredstva prikupljena ovom akcijom biće namenjena za troškove sahrane i finansijsku pomoć porodici kako bi imali makar malo olakšanja u ovom bolnom periodu. Molimo sve dobre ljude koji su u mogućnosti da pomognu, svaka donacija, bez obzira na iznos, znači mnogo. Ako niste u mogućnosti da donirate, podelite ovu objavu kako bismo zajedno pružili podršku porodici. Hvala vam od srca na saosećanju i podršci - napisano je.

Ne zna se kako je došlo do nesreće

Inače, nastradali je u Americi živeo skoro 10 godina, a u Srbiji je završio Fakultet za fizičku kulturu (DIF).