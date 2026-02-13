Slušaj vest

Suđenje za pranje novca za koji se sumnja da su bračni parovi Belivuk, Miljković i Ivanovski stekli kriminalom, trebalo je da bude nastavljeno u Specijalnom sudu u Beogradu, ali je odloženo jer se u sudnici nisu pojavili optužena Bojana Belivuk i branilac Dejan Lazarević, zbog čega nisu postojali procesni uslovi za održavanje pretresa.

Pre nego što je doneta odluka o odlaganju, optuženi koji su sprovedeni iz pritvora, Veljko Belivuk i Marko Miljković uvedeni su u sudnicu uz pojačano obezbeđenje. Tanja Miljković, kao i uvek doterana, pojavila se među prvima i odmah je sela na optuženičku klupu pored supruga Marka Miljkovića i Veljka Belivuka.

Dok se čekao početak ročišta, Miljkovići su razmenjivali kratke poglede, gestove i poljupce. Prema onome što se moglo videti, optuženi Filip Ivanovski, koji na suđenja dolazi sa slobode, je vodio glavnu reč, objašnjavajući nešto Belivuku i Miljkoviću, dok su stražari stajali uz optužene koji su dovedeni iz pritvorske jedinice.

- Bojana Belivuk inače nije došla na suđenje zbog povrede noge njihovog deteta, sa kojim je morala da ostane kod kuće, jer nije imala s kim da ostavi dete. Njena majka, koja je takođe optužena u ovom postupku, međutim, došla je u sud i sve vreme je u sudnici razgovarala sa Tanjom Miljković - kaže izvor Kurira.

Isti izvor dodao je i da se branilac optuženih Dejan Lazarević nije pojavio jer je, kako je rečeno, imao hiruršku intervenciju.

Podsetimo, prema optužnici, bračni parovi Belivuk i Miljković, kao i bračni par Filip i Marija Ivanovski, te Belivukova tašta, terete se da su novac zarađen od kriminala ubacivali u legalne tokove, kupujući nekretnine i drugu imovinu. Sa slobode se brane Tanja Miljković, Filip Ivanovski, njegova supruga Marija, kao i Belivukove tašta i žena.

Lalić doveden u sud

U sud je danas doveden i svedok-saradnik Srđan Lalić, koji je trebalo da svedoči u ovom postupku. Lalić, bivši pripadnik kriminalnog klana koji je zajedno sa vođama i ostalim pripadnicima uhapšen 4. februara 2021, u međuvremenu je priznao svoje učešće, ali i učešće drugih saradnika u najtežim zločinima u zamenu za blažu kaznu i sklopio sporazum o svedočenju sa tužilaštvom.

On je o optužbama za pranje novca iskaz dao i tokom istrage. Tada je, podsetimo, pomenuo i vođu kavačkog klana Radoja Zvicera, tvrdeći da je on naručivao i plaćao likvidacije Belivuku i Miljkoviću.

- Imali su profit od ubistava. Ubistva je plaćao Zvicer i to uglavnom u kokainu. Likvidacije su rađene ovde i na nekim drugim lokacijama. To je funkcionisalo tako što na primer Zvicer pošalje 40 kilograma kokaina, koji Belivuk i Miljković treba da plate, a onda izvrše neku likvidaicju i Zvicer ih ispalti sa pet kilograma kokaina, koji ne moraju da plate - ispričao je Lalić ranije u tužilaštvu na koji način su Belivuk i Miljković zarađivali novac. Takođe je tvrdio i da su kokain koji su nabavljali od Zvicera, preprodvali i tako takođe zarađivali veliki novac.

Govoreći o kriminalnoj grupi Lalić je rekao da su se "kriminalne aktivnosti radile na dnevnom nivou".

- Kriminalno delovanje bilo je kao zaposlenje, odnosno kao zanat - izjavio je svedok saradnik, koji je u ovom postupku otkrio i "da zna da su sve nekretnine u kompleksu u Ulii Živka Davidovića na Zvezdari kupljenje preko Zvicera".

Podsetimo, kako je Kurir ranije pisao, stanove u luksuznom kompleksu imali su brojni pripadnici kriminalnog klana kojima se sudi u drugom postupku za sedam ubistava.

Podsetimo, Bojana i Veljko Belivuk tokom suđenja su negirali krivicu tvrdeći da je kuća koju su gradili na Zvezdari vlasništvo njene majke, koja je štedela novac. Tvrdili su da je njihov novac za stan i automobile zarađen jer nisu trošili "na splavove i noćne klubove".

- Nije tačno, Belivuk je kuću gradio novcem od kriminala - rekao je ranije svedok saradik, tvrdeći da se Belivuk s njim konsultovao oko postavljanja najsavremenijeg video nadzora na kuću, ali da nisu stigli da ga postave jer su uhapšeni.

Kada je reč o stanu Tanje i Marka Miljkovića, za koji su oni tvrdili da su ga kupili novcem koji su dobili kao poklon za svadbu, Lalić je izjavio da zna da je Miljković stan kupio od Zvicera na rate, i da ga nije isplatio do kraja.

- Jedini novac koji ste vi imali i mogli da imate je iz kriminalnih aktivnosti, od droge, ubistava i iznuda. Belivuk je fiktivno bio prijavljen u nekoj firmi u Loznici, ali nikada nije otišao na to radno mesto, niti je mogao da ide sa obezbeđenjem i blindiranim autom. Da bi ta "blinda" otišla do Loznice, potrošila bi pola njegove plate - rekao je tokom svedočenja u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal u postupku za pranje novca Srđan Lalić, aludirajući na to da je Belivuk izjavio da je bio zaposlen u podrumu pića i da je mesečno zarađivao 60.000 dinara.

Bivši pripadnik kriminalne grupe, koji je pristao na saradnju s tužilaštvom u zamenu za 18 godina zatvora, ispričao je ranije i da je video Belivukovu svesku u kojoj je vodio evidenciju o prodaji kokaina.