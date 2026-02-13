"ŠUŠA SE OKRENUO KA EGZEKUTORU I GLEDAO JE U CEV PIŠTOLJA" Suđenje za likvidaciju u Zemunu u zastoju, evo i zbog čega!
Suđenje za ubistvo Milana Šuše odloženo je danas u Višem sudu u Beogradu, jer se i dalje čeka izručenje Sanjina Štilića, osumnjičenog za ovaj zločin, koji je uhapšen u Bosni i Hercegovini po poternici Republike Srbije.
Kako saznaje Kurir, postupak neće biti nastavljen dok se ne okonča procedura ekstradicije prvooptuženog, koji se tereti za teško ubistvo.
Sanjin Štilić, osumnjičeni za ubistvo Milana Šuše u Zemunu, uhapšen je početkom decembra prošle godine u Sarajevu, po međunarodnoj poternici Srbije. Reč je o jednom od najtraženijih begunaca, za kojim je bila raspisana i Interpolova poternica.
- Postupak je formalno u zastoju dok se ne sprovede izručenje osumnjičenog iz BiH - navodi izvor Kurira upoznat sa slučajem.
Podsetimo, Milan Šuša brutalno je ubijen 17. februara 2024. godine u Zemunu, kada je maskirani napadač u njega ispalio više hitaca ispred porodične kuće. Likvidacija je izvršena usred bela dana, a zločin su zabeležile nadzorne kamere.
Prema navodima iz optužnice, napadač je Šuši prišao iz neposredne blizine i ispalio sedam projektila u glavu i telo, od kojih ga je šest pogodilo.
- Reč je o klasičnoj sačekuši, unapred isplaniranoj likvidaciji - navodi izvor Kurira upoznat sa istragom.
Inače, Šuša je u trenutku ubistva bio na slobodi svega dva meseca i dva dana, pošto je 15. decembra 2023. izašao sa višegodišnje robije. Iako je, kako se sumnja, znao da mu preti opasnost, navodno je odbio zaštitu.
- Rekao je da ne želi da neko stalno ide sa njim i da ne smatra da mu je život ugrožen - rekao je ranije sagovornik Kurira.
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je 23. avgusta prošle godine optužnicu protiv Sanjina Štilića (33) kao prvooptuženog, kao i protiv Branka Savovića (34) iz Pančeva, koji se sumnjiči da mu je pomogao u izvršenju zločina i koji se već nalazi u pritvoru.
U optužnici se navodi da je Savović pratio Šušu i u 10.03 časova putem aplikacije "Signal" obavestio Štilića da žrtva izlazi iz dvorišta, nakon čega je, prema sumnjama tužilaštva, napadač potrčao ka kući sa pištoljem u ruci.
- Zatvarao je kapiju kada mu je ubica prišao, praktično pritrčao. U tom momentu Šuša se okrenuo ka egzegutoru i gledao u cev pištolja. Prvi hitac ispaljen u njega, kako se vidi na snimku, oborio ga je i on je pao na zemlju, a drugim hicem je overen, odnosno ispaljen je u njega kada je već ležao na zemlji - podseća izvor Kurira.