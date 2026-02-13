Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Bojana M. (45) zbog sumnje da je 21. avgusta prošle godine u stanu u Borči neovlašćeno, radi prodaje držao skoro 25 kilograma različitih vrsta narkotika.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavlјanje u promet opojnih droga.

- Postoji opravdana sumnja da je Bojan M. 21. avgusta prošle godine neovlašćeno radi prodaje u stanu u Borči držao ukupno 2.167,72 grama opojne droge kokain, 22.614.71 opojne droge kanabis, kao i opojne droge amfetamin i tetrahidrokanabinol (THC) u tragovima - saopšteno je iz tužilaštva.

U stanu su tada, kako se dodaje, pronađene i tri elektronske vagice i uređaj za vakumiranje, dok je pregledom okrivljenog pronađen novac koji potiče od prodaje opojne droge u ukupnom iznosu od 81.350 evra i 9.560 dinara.

Foto: Mup

Tužilaštvo je sudu predložilo da okrivljenom produži pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi mogao ponoviti krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

- Takođe je predložilo sudu da okrivljenom izrekne meru bezbednosti oduzimanja predmeta - pomenute opojne droge, kao i da mu oduzme imovinsku korist pribavljenu krivičnim delom - novac u iznosu od 81.350 evra i 9.560 dinara, kao i da ga obaveže da plati troškove krivičnog postupka i nadoknadi troškove VJT u Beogradu - saopšteno je iz tužilaštva.

Kako je Kurir pisao, Bojan M. (45), ranije je bio je osuđen za ubistvo D. H. nakon svađe u Borči.