U STANU U BORČI ČUVAO 25 KG DROGE I VIŠE OD 80.000 EVRA: Optužen za dilovanje droge, već robijao za surovo ubistvo! (foto)
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Bojana M. (45) zbog sumnje da je 21. avgusta prošle godine u stanu u Borči neovlašćeno, radi prodaje držao skoro 25 kilograma različitih vrsta narkotika.
Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavlјanje u promet opojnih droga.
- Postoji opravdana sumnja da je Bojan M. 21. avgusta prošle godine neovlašćeno radi prodaje u stanu u Borči držao ukupno 2.167,72 grama opojne droge kokain, 22.614.71 opojne droge kanabis, kao i opojne droge amfetamin i tetrahidrokanabinol (THC) u tragovima - saopšteno je iz tužilaštva.
U stanu su tada, kako se dodaje, pronađene i tri elektronske vagice i uređaj za vakumiranje, dok je pregledom okrivljenog pronađen novac koji potiče od prodaje opojne droge u ukupnom iznosu od 81.350 evra i 9.560 dinara.
Tužilaštvo je sudu predložilo da okrivljenom produži pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi mogao ponoviti krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
- Takođe je predložilo sudu da okrivljenom izrekne meru bezbednosti oduzimanja predmeta - pomenute opojne droge, kao i da mu oduzme imovinsku korist pribavljenu krivičnim delom - novac u iznosu od 81.350 evra i 9.560 dinara, kao i da ga obaveže da plati troškove krivičnog postupka i nadoknadi troškove VJT u Beogradu - saopšteno je iz tužilaštva.
Kako je Kurir pisao, Bojan M. (45), ranije je bio je osuđen za ubistvo D. H. nakon svađe u Borči.
- Reč je o jezivom ubistvu koje se dogodilo ispred jedne zgrade u Borči, kada je Bojan udarcima u glavu ubio muškarca D.H., koji je bio sličnih godina kao i on. Nakon toga je uhapšen i osuđen na 14 ili 15 godina zatvora. Kada je odslužio kaznu, moguće je da je počeo sa dilovanjem narkotika - ispričao je posle hapšenja Bojana M. sagovornik Kurira.