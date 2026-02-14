Slušaj vest

Mlada doktorka Stela Gundelj (26) iz Stare Pazove brutalno je ubijena pre 13 godina kada ju je bivši emotivni partner Aleksandar Šundić, koji je tada imao 23 godine, udavio u iznajmljenom stanu u naselju Medaković u Beogradu.

Porodica i bliski ljudi i dalje su neutešni zbog velikog gubitka, te su se najmiliji danas oglasili u medijima povodom godišnjice smrti lepe doktorke.

Stela Gundelj Foto: Kurir.rs

- Kroz suze i sa neizmernim bolom već 13 godina gledamo u nebo i tražimo te među zvezdama. Ti si ona najsjajnija i tamo, kao što si bila najbolja i najsjajnija i dok si bila ovde među nama. Pitanje zašto je život bio tako surov prema tebi i dalje ostaje bez odgovora. Neutešni mama, tata, seka i bajka - piše u čitulji.

Šta se desilo Steli Gundelj?

Telo nesrećne devojke nađeno je 13. februara 2013. oko 10.30 sati nakon što je policiju pozvao ubičin prijatelj kome se on prethodno javio uz reči da je ubio žrtvu. Šundić se ceo taj dan krio na različitim lokacijama, a sutradan je uhapšen na krovu Studentskog doma na Karaburmi, gde je pretio da će se ubiti. Nakon privođenja priznao je zločin, a potom ga je Viši sud u Beogradu osudio na 15 godina zatvora.

Porodica: Delo pogrešno kvalifikovano

Roditelji ubijene devojke nikada se nisu pomirili sa smrću svoje mezimice, a kazna na koju je Šundić osuđen, iako maksimalna moguća u to vreme za krivično delo ubistvo, nikada ih nije zadovoljila. Roditelji su smatrali da je krivično delo od samog početka pogrešno kvalifikovano, te da je Šundić trebalo da bude sumnjičen za teško ubistvo za koje je tada bila zaprećena maksimalna kazna od 40 godina zatvora, a ne za "obično ubistvo".

Ubica je osuđen na 15 godina zatvora, a odlužio je već 13 godina, što znači da za oko dve godine treba da izađe na slobodu.

Kraća svađa prethodila zločinu

Jeziv zločin, da podsetimo, dogodio se nakon kraće svađe bivših partnera.

- Stela i Aleksandar su se upoznali godinu dana pre zločina i dok joj se udvarao sve je bilo normalno. Međutim, kada su počeli da se zabavljaju znao je da joj pravi ljubomorne scene, a velika svađa među njima je izbila u decembru 2012. kada je Stela saopštila da želi da ide u Njujork. Tada joj je navodno, napravio haos i rekao "da bira - ili on ili Amerika", Stela ga je tada ostavila. Aleksandar je od tada svake noći zvao Stelu, plakao i molio da se pomire. Presretao je ispred zgrade i išao na mesta na koja i ona, uhodio ju je - podseća izvor Kurira.

Završila fakultete u roku sa skoro svim desetkama

Meštani Stare Pazove, odakle je rodom ubijena Stela, za Kurir su pričali da je Stela bila najbolji student medicine.

- Stela je bila najbolje dete ovde, završila je u roku je Medicinski fakultet u Beogradu sa skoro svim desetkama. Ranije je radila u firmi jednoj, a poslednjih meseci bila je zaposlena u "Eurofarmu" - ispričale su tada Steline komšije.

Kobne večeri je, navodno, Šundić pretio da će se ubiti i verovatno se Stela sažalila na njega i pustila ga u stan.

- Aleksandar je Stelu davio rukama, dok joj nije slomio vrat! Zatim ju je presvukao i obukao u odelo za izlazak. Sedeo je pored nje nekoliko sati i pio viski. Pokušao je i sebi da prereže vene, ali bezuspešno. Potom je odlučio da ode i pozvao je prijatelja i rekao mu: "Stela i ja smo se posvađali! Stiskao sam je po vratu i sad se ne pomera. Mislim da sam je ubio, molim te dođi do njenog stana. Ja se živ neću predati!". Nakon ovog razgovora šokirani prijatelj je odmah pozvao policiju - podseća sagovornik.

Aleksandrov prijatelj je odmah otišao do stana.

- Zatekao je Stelu kako modrog vrata leži u krevetu. Stvari u stanu bile su ispreturane, što je ukazivalo na žučnu raspravu, a na podu, nedaleko od tela, stajala je flaša viskija - ispričao je ranije izvor.

Potraga za Stelinim ubicom trajala je 24 sata, a policija ga je uočila u blizini Studentskog doma na Karaburmi, ali je on uspeo da pobegne i uđe u zgradu. Ubrzo su ga locirali na krovu, gde je pretio da će skočiti. Plakao je i pretio, ali su ga pripadnici MUP savladali. Potom je priznao zločin i branio se "da je sumnjao da ga Stela vara". Takođe, tokom istrage je utvrđeno da je ubica poslao majci poruku "mama, volim te", kao i bratu, u trenutku kada je i pozvao prijatelja i saopštio mu da je ubio mladu doktorku.

Na dan sahrane kada je porodica ispraćala Stelu na večni počinak u Palati pravde Šundić je skočio sa drugog sprata, gde je povredio kičmu i nogu, ali su lekari uspeli da ga spasu.