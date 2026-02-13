Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija odmah nakon smrti osuđenika oglasili su se saopštenjem, kada su udaljili sa posla bivšeg upravnika Kazneno-popravnog zavoda u Beogradu (Padinskoj Skeli) Vladimira Bukvića i još 10 zaposlenih zbog propusta koji su otkriveni unutrašnjom kontrolom povodom smrti prekršajno kažnjenog Stanimira Brajkovića 4. februara u ovom zavodu.

Tadašnji upravnik Bukvić odmah je u februaru bio smenjen što je bio prvi korak ka vođenju efikasne unutrašnje kontrole kako ne bi mogao da utiče na druge zaposlene u zavodu što je glavni preduslov da se inspekcijski nadzor Uprave sprovede neometano.

- Zapisnikom o izvršenom inspekcijskom nadzoru utvrđeno je da je Bukvić nezakonito i nepravilno sprovodio rad u Zavodu zbog čega je suspendovan i udaljen sa posla i protiv istog je pokrenut postupak daljeg utvrđivanja odgovornosti. Uprava je u februaru hitno pokrenula disciplinske postupke protiv 7 dužnosti, a konačnim nalazom nadzora je utvrđena osnovana sumnja za težu povredu radne dužnosti za ukupno 11 zaposlenih - saopštili su tada.