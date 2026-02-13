"ON NIJE DOZVOLJAVAO DA SE ZOVE HITNA POMOĆ" Sud ne može da nađe bivšeg upravnika zatvora u kom je pritvoreni penziner silovan do smrti!
U Višem sudu u Beogradu danas je odloženo suđenje bivšimzaposlenima u Kazneno-popravnom zavodu Padinska Skela zbog nedolaska jednog od najvažnijih svedoka, bivšeg upravnika zatvora Vladimira Bukvića.
Na optuženičkoj klupi, podsetimo, nalaze se Slađan Kovačević, Dušan Komazec, Stefan Pavlović, Zoran Krstić i Vesna Sredojević, koji se terete za nesavestan rad u službi, a koji je, prema optužnici, imao za posledicu smrt Stanimira Brajkovića.
Kako je saopšteno u sudnici, Bukviću je sudski poziv najpre upućen na pogrešnu adresu, a potom i na drugu, ali nema potvrde da mu je uručen.
Sud je najavio da će ponovo pokušati da obezbedi njegovo prisustvo, a nastavak suđenja zakazan je za 19. mart.
- On je jedan od ključnih svedoka u ovom postupku - rekao je izvor i dodao da je razlog toga taj što su pojedini zaposleni istakli da upravo on nije dozvoljavao pozivanje Hitne pomoći.
Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija odmah nakon smrti osuđenika oglasili su se saopštenjem, kada su udaljili sa posla bivšeg upravnika Kazneno-popravnog zavoda u Beogradu (Padinskoj Skeli) Vladimira Bukvića i još 10 zaposlenih zbog propusta koji su otkriveni unutrašnjom kontrolom povodom smrti prekršajno kažnjenog Stanimira Brajkovića 4. februara u ovom zavodu.
Tadašnji upravnik Bukvić odmah je u februaru bio smenjen što je bio prvi korak ka vođenju efikasne unutrašnje kontrole kako ne bi mogao da utiče na druge zaposlene u zavodu što je glavni preduslov da se inspekcijski nadzor Uprave sprovede neometano.
- Zapisnikom o izvršenom inspekcijskom nadzoru utvrđeno je da je Bukvić nezakonito i nepravilno sprovodio rad u Zavodu zbog čega je suspendovan i udaljen sa posla i protiv istog je pokrenut postupak daljeg utvrđivanja odgovornosti. Uprava je u februaru hitno pokrenula disciplinske postupke protiv 7 dužnosti, a konačnim nalazom nadzora je utvrđena osnovana sumnja za težu povredu radne dužnosti za ukupno 11 zaposlenih - saopštili su tada.
Stanimir Brajković, podsetimo, podlegao je povredama 4. februara 2024. godine dok je izdržavao kaznu od svega 30 dana zbog neplaćenog prekršaja, bacanja petarde. Međutim, kako je kasnije utvrđeno, starca su danima tukla i zlostavljala trojica cimera iz ćelije, a od zadobijenih povreda je preminuo.
"Rekli su mi da je umro od srca"
Na prethodnom ročištu svedočio je sin pokojnog Stanimira, koji živi u Beču. On je pred sudom ispričao da nije znao da mu je otac u zatvoru niti da je osuđen na 30 dana zatvora.
- Nisam znao da je u zatvoru. Zvao sam ga, ali se nije javljao. Mislio sam da je otišao kod rođaka i isključio telefon. Onda me je komšinica pozvala i rekla da je na vratima telegram. Kada ga je otvorila, rekla mi je: "Otac ti je preminuo" - ispričao je potreseni sin.
Kako je naveo, odmah je došao u Mladenovac i pokušao da dobije informacije u policiji i zatvoru, ali bez uspeha.
- Jedan policajac je u šali rekao da je "deda otišao da prezimi jer su mu skupa drva". Nisam mogao da verujem šta čujem - rekao je on.
Prema njegovim rečima, tek kada je preuzeo očevu garderobu, pojavio se tadašnji upravnik Bukvić.
- Rekao mi je da je umro prirodnom smrću, da je imao svu adekvatnu medicinsku pomoć i da je preminuo od srca. Ali kada sam video telo, imao je povrede i podlive - ispričao je sin.
Dodao je da mu na sudskoj medicini nisu dali objašnjenje, već su mu rekli da će sve biti navedeno u dokumentaciji.
"Svi su u neku ruku krivi"
Sin pokojnog smatra da su svi optuženi zaposleni imali propuste.
- Svi su u neku ruku krivi. Želim da se ispita i tadašnji upravnik - rekao je on pred sudom. Taj predlog su ranije izneli i branioci optuženih, a sudija ga je prihvatio.
Viši sud u Beogradu sredinom decembra prošle godine izrekao je zatvorske kazne za trojicu osuđenih zbog brutalnog zlostavljanja i ubistva Stanimira Brajkovića u kazneno-popravnom zavodu "Padinska Skela". Srećko Stefanović (21) osuđen je na 19 godina zatvora, dok su Saša Stanković (21) i Dalibor Petrović (23) dobili po 18 godina robije zbog dela teško ubistvo u saizvršilаštvu.