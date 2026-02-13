Slušaj vest

Ljubisav T. (81) koji je optužen da je 28. avgusta prošle godine iz lovačke puške "mauzer" ubio svog komšiju Jovana M. (80), u ataru sela Pirkovac kod Svrljiga, a onda njegovo telo premestio u susedno selo Radenkovac, izneo je danas svoju odbranu u Višem sudu u Nišu.

Njih dvojica nisu razgovarali preko 40 godina, a onda su se sreli u bašti na granici svojih njiva. Ljubisav je imao nezakočenu i nelegalno držanu pušku "mauzer" u ruci i onda je Jovana optužio da mu je ukrao neki novčanik s novcem sa stola u kući. Kada je ovaj to negirao, prema rečima okrivljenog, došlo je do otimanja o oružje koje je u jednom trenutku opalilo i pogodilo Jovana u grudi, nakon čega je odmah nastupila smrt. Kako je optuženi naveo na sudu, on je "preneo telo u Radenkovac kako bi dobio na vremenu jer je odmah hteo da napusti teritoriju Srbije".

Okrivljeni Foto: Kurir/M.S.

- Pošao sam da vršim kontrolu da li su divlje životinje i štetočine napravile neku štetu na njivama. Pušku sam dva ili tri dana ranije sakrio u njivi da se s njom ne bi šetao po selu. Držao sam pušku u desnoj ruci kada sam na graničniku njiva video oštećenog kako čupa travu. Prilazio sam mu s namerom da ga pitam gde je nestao novčanik s mog stola u kući krajem jula. Imao sam nameru da mu kažem, da to što radi, sve se vidi. On se bavi nekakvom magijom, hipnozom, magijskim trikovima, ne znam ni ja šta je to i upitao sam ga: "Gospodine, šta je bilo s mojim novčanikom?". Odgovoirio mi je: "Kakav novčanik, kakav vrag!". Kada sam ga to pitao, pušku sam držao u neutralnom položaju. Onda je on desnom rukom, na kojoj je imao rukavicu, uzeo za cev pušku. Onda sam ja počeo da je povlačim i levom rukom. Onda je i on upotrebio levu ruku tako da smo se obojica otimali obema rukama i tada je došlo do opaljenja puške. On je izdahnuo za tri ili četiri sekunde. Morao sam pola sata da se smirim posle toga. Prste nisam mogao da kontrolišem. Tada sam ga traktorom preneo u drugo selo kako bi dobio na vremenu jer sam hteo da napustim prostor Srbije. Sutra sam otišao kod zubara. Policija je bila efikasna i uhapšen sam u roku od 24 sata u Nišu - ispričao je u Višem sudu u Nišu okrivljeni Ljubisav T.

Mesto zločina Foto: Kurir.rs/Marko Smiljković

On je rekao i da je u tom otimanju puške, cev imala razna usmerenja, u jednom trenutku je pukla naramenica, ali i naveo da ne zna kako je puška opalila i da ne može precizno da kaže kako je oroz povučen.

- Do svega ovoga ne bi došlo da se oštećeni nije uhvatio za pušku. U tom trenutku opaljenja puške, ja sam bio na uzvišici, na gomili trave. Ne znam da li je oštećeni bio bolestan od kleptomanije ili nešto drugo, ali znam da se u nekim sličnim situacijama bavio kletvama, plakao, ljubio zemlju, obraćao se bogu. Zaista sam imao nameru da mu kažem da to što radi se sve vidi - naveo je okrivljeni Ljubisav, inače vitalni starac koji je sam živeo u selu Pirkovac, a koje sada ima 12 stanovnika. On je precizirao da je pušku našao na nekoj građevinskoj ruševini pre 20 godina i od tada je krio, ali i da nije policiji prijavio krađu novčanika.

Uviđaj Foto: Kurir.rs/Marko Smiljković

Okrivljeni je rekao da je poslednji kontakt sa žrtvinom porodicom imao pre tridesetak godina kada su "pravni sledbenici pokojnog Jovana došli da zajme novac radi kupovine placa u niškom naselju Komren, ali i da su taj novac uredno vratili".

Svedočio sin žrtve

Posle okrivljeno svedočio je sin ubijenog Jovana, Dragiša. On je naveo da njegova porodica nikada nije zajmila novac, a pogotovu ne od njega (Ljubisava). On je rekao da nikakav kontakt njegova porodica nije imala sa Ljubisovom više decenija, kao da ni pokojni otac s njim nije komunicirao. Dragiša je, takođe, primetio da se konrola štetočina obično obavlja noću, a ne danju.

Na sudu se čulo i da optuženi i Jovan nisu razgovarali više od 40 godina jer je "Jovan imao nešto sa Ljubisavovom sestrom pa su se čak i potukli tada davno.