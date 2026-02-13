Slušaj vest

Dalibor S. (36), golman iz Kikinde, tereti se za nasilje u porodici jer je, kako se sumnja, u noći između 11. i 12. februara, rukama i nogama zadao više udaraca vanbračnoj ženi K.V. Kako saznajemo, jedan Kikinđanin je policiji prijavio da u Svetosavskoj ulici, ispred OŠ “Sveti Sava”, čovek tuče ženu, a sada je isplivao i simak brutalnog prebijanja.

Naime, uznemirujući video zapis postavila je žrtvina majka, D. G. na svom Fejsbuk profilu, uz rečenicu: "Učinimo ga poznatim". Na snimku se vidi kako muškarac udara i šutira ženu, dok ona moli i plače: "Pusti me". U jednom trenutku, muškarac je toliko jako šutnuo ženu da je ona pala na asfalt, a on je nastavio da je šutira. Ljudi koji su se zatekli na licu mesta govorili su mu da je ostavi i da stiže policija.

- Učinimo ga poznatim... Prebija mi dete, onako junački, sa leđa, nasred ulice - Dalibor S. - napisala je ona uz molbu da i drugi korisnici podele snimak ne bi li dospeo do očiju šire javnosti.

U komentarima se oglasio i osumnjičeni Dalibor, koji je krenuo da se raspravlja sa D. G. On je tom prilikom istakao "kako je zapravo on žrtva, kako od njene ćerke ima rane i ožiljke po telu, te da se samo branio". Međurim, njegovi komentari još više su razbesneli javnost.

1/3 Vidi galeriju Golman prebio suprugu Foto: Printscreen Facebook

Odmah izrečene hitne mere

Podsetimo, policija je protv Dalibora S. podnela krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi.

- Policija je, postupajući po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, nakon izvršene procene rizika, osumnjičenom izrekla hitnu meru zabrane da kontaktira žrtvu i prilazi joj u trajanju do 48 sati. Na predlog kikindskog OJT, Osnovni sud je produžio hitnu meru osumnjičenom u trajanju do 30 dana. Osumnjičeni je vanbračnoj supruzi naneo lake telesne povrede, koje su konstatovane u Opštoj bolnici - saopštila je kikindska policija.

Foto: Društvene Mreže

Kako saznajemo, policija je po prvijavi izašla na lice mesta, a naknadno je utvrđeno da je bio pod dejstvom alkohola.