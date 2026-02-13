UZNEMIRUJUĆE! POJAVIO SE SNIMAK GOLMANA NASILNIKA IZ KIKINDE: Pretukao ženu na ulici, pa komentarima razbesneo sve: Ja sam žrtva, branio sam se od nje! (video)
Dalibor S. (36), golman iz Kikinde, tereti se za nasilje u porodici jer je, kako se sumnja, u noći između 11. i 12. februara, rukama i nogama zadao više udaraca vanbračnoj ženi K.V. Kako saznajemo, jedan Kikinđanin je policiji prijavio da u Svetosavskoj ulici, ispred OŠ “Sveti Sava”, čovek tuče ženu, a sada je isplivao i simak brutalnog prebijanja.
Naime, uznemirujući video zapis postavila je žrtvina majka, D. G. na svom Fejsbuk profilu, uz rečenicu: "Učinimo ga poznatim". Na snimku se vidi kako muškarac udara i šutira ženu, dok ona moli i plače: "Pusti me". U jednom trenutku, muškarac je toliko jako šutnuo ženu da je ona pala na asfalt, a on je nastavio da je šutira. Ljudi koji su se zatekli na licu mesta govorili su mu da je ostavi i da stiže policija.
- Učinimo ga poznatim... Prebija mi dete, onako junački, sa leđa, nasred ulice - Dalibor S. - napisala je ona uz molbu da i drugi korisnici podele snimak ne bi li dospeo do očiju šire javnosti.
U komentarima se oglasio i osumnjičeni Dalibor, koji je krenuo da se raspravlja sa D. G. On je tom prilikom istakao "kako je zapravo on žrtva, kako od njene ćerke ima rane i ožiljke po telu, te da se samo branio". Međurim, njegovi komentari još više su razbesneli javnost.
Odmah izrečene hitne mere
Podsetimo, policija je protv Dalibora S. podnela krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi.
- Policija je, postupajući po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, nakon izvršene procene rizika, osumnjičenom izrekla hitnu meru zabrane da kontaktira žrtvu i prilazi joj u trajanju do 48 sati. Na predlog kikindskog OJT, Osnovni sud je produžio hitnu meru osumnjičenom u trajanju do 30 dana. Osumnjičeni je vanbračnoj supruzi naneo lake telesne povrede, koje su konstatovane u Opštoj bolnici - saopštila je kikindska policija.
Kako saznajemo, policija je po prvijavi izašla na lice mesta, a naknadno je utvrđeno da je bio pod dejstvom alkohola.
Osumnjičeni Dalibor S. je sportista i već nekoliko godina kao golman nastupa u ovdašnjim fudbalskim klubovima.