Izabela S. (20) iz Beograda koja se optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu tereti da je za 7.000 evra dojavljivala nepoznatoj osobi informacije o kretanju Ivana Aleksića (24) koji je ubijen 6. juna prošle godine u Ulici Gavrila Principa, kako Kurir nezvanično saznaje, posle hapšenja se branila ćutanjem.

Podsetimo, Nikola B. i jedan maloletnik uhapšeni su ubrzo posle zločina, dok je Izabela S. privedena nekoliko meseci kasnije, sredinom novembra prošle godine i od tada je u pritvoru.

- Protiv maloletnika se postupak vodi pred Odeljenjem za maloletnike, dok je Nikola B. optužen za teško ubistvo iz koristoljublja i u petak 20. februara treba da mu počne suđenje,pošto je za taj dan zakazano pripremnim ročištem pred Višim sudom u Beogradu - dodaje naš sagovornik.

Kako nam je potvrđeno u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Izabela je optužena za pomaganje u teškom ubistvu mladića. Napadači su tada, podsetimo, pokušali da ubiju i L. M., ali je on uspeo da im pobegne.

Ubijeni Ivan Aleksić Foto: Društvene Mreže

- Sumnja se da je Izabela po prethodnom dogovoru, iz koristoljublja za naknadu od 7.000 evra, pomogla okrivljenom Nikoli B. i maloletniku da ubiju oštećenog I.A. i pokušaju da ubiju L.M. tako što je 6. juna 2025. godine u dva navrata u toku dana saopštavala NN osobama informacije o kretanju i lokaciji L.M. i garderobi koju on ima na sebi, kao i o lokaciji sada pokojnog I.A.- otkriva izvor Kurira.

Za sada nepoznate osobe, kojima je dojavljivala kobnog dana najpre da se sa Ivanom Aleksićem i L. M. sastaje ispred zgrade u kojoj živi, a potom uveče u kafiću, informacije su prenosili okrivljenima Nikoli B. i maloletniku sa nalogom da ih ubiju. Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je ubistvo bilo plaćeno.

- Toga dana, nisu stigli na vreme kada im je dojavila da dolaze po nju ispred zgrade. Međutim, iste večeri javila im je da se sa "metama" sastaje u kafiću. Ubijeni i L. M., kako se sumnja, tokom boravka u lokalu primetili su sumnjive osobe i kada su pokušali da pobegnu, napadači su zapucali na njih, ali je L. M. uspeo da pobegne - dodaje sagovornik Kurira.

Za navedene informacije od NN lica Izabela je dobila 7.000 evra.

Tužilaštvo je predložilo sudu da postupak protiv Izabele S. spoji sa postupkom protiv Nikole B. kojem se na teret stavlja teško ubistvo u saizvršilaštvu kao i neovlašćena proizvodnja, držanje nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Podsetimo, Nikola B. i maloletnik 6. juna prošle godine su, kako se sumnja, oko 20:10 sati u Ulici Gavrila Principa čekali žrtve u blizini jednog kafića u kojem su oni sedeli sa Izabelom S. Navodno, dvojica muškarac primetila su sumnjive osobe pa je iz kafića prvo izašao Ivan Aleksić i otišao prema džipu "lend rover dicovery" koje se nalazilo na parkingu kafića, a za njim je sa namerom da uđe u automobil krenuo i L.M.

Nikola B. i maloletnik tada su, kako se navodi, izvadili pištolje "Crvena zastava" i "Walther" i ispalili više hitaca u pravcu L.M. sa namerom da ga ubiju, ali je on uspeo da pobegne. Potom su pucali u Ivana Aleksića koji je sedeo na mestu vozača u pomenutom automobilu i hici su ga pogodili u glavu, levu ruku i levu butinu.

Iako teško ranjen uspeo je da startuje vozilo i krene Ulicom Gavrila Principa gde je ubrzo udario u vozilo GSP i usled zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.