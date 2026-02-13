Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i direktor policije, general policije Dragan Vasiljević primili su danas pripadnike Žandarmerije i Specijalne antiterorističke jedinice koji su učestvovali na međunarodnom takmičenju UAE SWAT Challenge 2026 u Dubaiju.

Ministar Dačić istakao je da učešće na jednom od najzahtevnijih policijskih takmičenja na svetu ima poseban značaj za međunarodni ugled Ministarstva unutrašnjih poslova i Srbije.

1/12 Vidi galeriju Žandarmerija i SAJ briljirali u Dubaiju Foto: Mup

- Nastup pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice i Žandarmerije pokazuje da MUP Srbije raspolaže izuzetno obučenim i sposobnim kadrovima koji mogu ravnopravno da odgovore na najviše profesionalne izazove. Njihov rezultat i ponašanje na međunarodnoj sceni doprinose jačanju ugleda Srbije - poručio je Dačić.

On je naglasio da ovakva takmičenja predstavljaju potvrdu visokih standarda obuke i profesionalizma pripadnika MUP-a, ali i priliku za razmenu iskustava sa elitnim policijskim i specijalnim jedinicama iz celog sveta. Ministar je zahvalio pripadnicima jedinica na posvećenosti i profesionalnom predstavljanju države, uz poruku da će MUP nastaviti da ulaže u obuku, opremu i međunarodnu saradnju.

Direktor policije Vasiljević takođe je zahvalio pripadnicima Žandarmerije i SAJ-a na dostojnom predstavljanju Srbije i istakao da će Direkcija policije nastaviti da im pruža punu podršku u budućim aktivnostima.

1/16 Vidi galeriju Žandarmerija i SAJ među elitom u Dubaiju Foto: Nemanja Nikolić

Sastanku su prisustvovali i komandant Žandarmerije Radoslav Repac, kao i komandant Specijalne antiterorističke jedinice Igor Žmirić.