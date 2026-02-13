Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i direktor policije, general policije Dragan Vasiljević primili su danas pripadnike Žandarmerije i Specijalne antiterorističke jedinice koji su učestvovali na međunarodnom takmičenju UAE SWAT Challenge 2026 u Dubaiju.

Ministar Dačić istakao je da učešće na jednom od najzahtevnijih policijskih takmičenja na svetu ima poseban značaj za međunarodni ugled Ministarstva unutrašnjih poslova i Srbije.

Žandarmerija i SAJ briljirali u Dubaiju Foto: Mup

- Nastup pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice i Žandarmerije pokazuje da MUP Srbije raspolaže izuzetno obučenim i sposobnim kadrovima koji mogu ravnopravno da odgovore na najviše profesionalne izazove. Njihov rezultat i ponašanje na međunarodnoj sceni doprinose jačanju ugleda Srbije - poručio je Dačić.

On je naglasio da ovakva takmičenja predstavljaju potvrdu visokih standarda obuke i profesionalizma pripadnika MUP-a, ali i priliku za razmenu iskustava sa elitnim policijskim i specijalnim jedinicama iz celog sveta. Ministar je zahvalio pripadnicima jedinica na posvećenosti i profesionalnom predstavljanju države, uz poruku da će MUP nastaviti da ulaže u obuku, opremu i međunarodnu saradnju.

Direktor policije Vasiljević takođe je zahvalio pripadnicima Žandarmerije i SAJ-a na dostojnom predstavljanju Srbije i istakao da će Direkcija policije nastaviti da im pruža punu podršku u budućim aktivnostima.

Žandarmerija i SAJ među elitom u Dubaiju Foto: Nemanja Nikolić

Sastanku su prisustvovali i komandant Žandarmerije Radoslav Repac, kao i komandant Specijalne antiterorističke jedinice Igor Žmirić.

Na ovogodišnjem takmičenju u Dubaiju, u konkurenciji 109 elitnih ekipa iz 48 država, tim Žandarmerije zauzeo je 30. mesto, dok je Specijalna antiteroristička jedinica plasirana na 32. poziciju.

Ne propustiteHronikaOGLASIO SE DAČIĆ O HAPŠENJU ZVICEROVIH LJUDI U BEOGRADU! Bačeni na pod restorana, uhvaćeni usred ručka: Pogledajte šta je sve pronađeno kod njih! (FOTO, VIDEO)
collage.jpg
HronikaSPASENO JE VIŠE OD 1.500 LJUDSKIH ŽIVOTA: Ivica Dačić i Đuro Macut u poseti Sektoru za vanredne situacije, uručili i ključeve od novih vozila (foto)
macut.jpg
HronikaDAČIĆ SE OGLASIO POSLE HAPŠENJA TREĆEG OSUMNJIČENOG: Evo svih detalja bombaškog napada na kuću Zdravka Čolića - pogledajte kako je priveden (VIDEO)
Screenshot 2026-02-06 234450.jpg
HronikaPOLICIJA! LEZI DOLE! POHAPŠENI OSUMNJIČENI ZA BACANJE BOMBE NA LOKAL NA NOVOM BEOGRADU: Dvojici stavljene lisice, pogledajte munjevitu akciju hapšenja (VIDEO)
collage.jpg