Hronika
PORUŠIO I OŠTETIO 16 NADGROBNIH SPOMENIKA NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU U EČKI: Uhapšen muškarac (40) iz okoline Zrenjanina
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsili su D. Ž. (40) iz okoline tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo povreda groba.
Sumnja se da je on, u noći između 11. i 12. februara, na pravoslavnom groblju u Ečki, porušio i oštetio 16 nadgrobnih spomenika.
D. Ž. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.
