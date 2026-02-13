Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsili su D. Ž. (40) iz okoline tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo povreda groba.

Sumnja se da je on, u noći između 11. i 12. februara, na pravoslavnom groblju u Ečki, porušio i oštetio 16 nadgrobnih spomenika.

D. Ž. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

