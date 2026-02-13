Policija tokom kontrole vozila pronašla 50 grama amfetamina i oko 20 grama marihuane kod osumnjičenog (32), određeno mu zadržavanje do 48 sati.
AKCIJA POLICIJE U BAČKOJ PALANCI: Zaustavili auto, a kod suvozača pronašli drogu i odmah ga uhapsilI!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanciuhapsili su V. J. (32) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Prilikom kontrole automobila, kod osumnjičenog koji se nalazio na mestu suvozača, policija je pronašla 50 grama amfetamina i oko 20 grama marihuane.
V. J. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
