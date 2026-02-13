Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanciuhapsili su V. J. (32) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom kontrole automobila, kod osumnjičenog koji se nalazio na mestu suvozača, policija je pronašla 50 grama amfetamina i oko 20 grama marihuane.

V. J. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

