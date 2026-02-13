Slušaj vest

Radovan Stojanović osuđen je danas u Višem sudu u Valjevu na jedinstvenu kaznu od 20 godina zatvora zbog toga što je 27. septembra 2020. iz pištolja za koji nije imao dozvolju ubio Milovana Marinkovića ispred njegoe porodične kuće u Osečini.

Sud je, kako je potvrdio Stojanovićev branilac, advokat Ivan Gvozdenac za Kurir, njegovog klijenta kaznio sa 19 godina za ubistvo i dve godine zatvora za nedozvoljeno nošenje oružja. Gvozdenac je najavio i da će se na presudu žaliti Apelacionom sudu u Beogradu.

Advokat Ivan Gvozdenac Foto: Kurir Televizija

- Nikada u karijeri nisam komentarisao presudu, neću ni sada, ali moram reći da je pre svitanja najmračnije i da punu veru poklanjam Apelacionom sudu u Beogradu, koji je i posle prve presude kojom je moj klijent bio osuđen na jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora usvojio žalbu okrivljenog i branioca, a da je sada u ponovljenom postupku, gde su svi izvedeni dokazi potvrđivali tezu odbrane, okrivljeni osuđen za težu kvalifikaciju - rekao je Gvozdenac za Kurir i dodao da je njemu kao braniocu "prosto neverovatno da je Viši sud u Valjevu zanemario sve materijalne dokaze i doneo odluku kakvu je doneo, kao da je nebitno koji su dokazi izvedeni".

Podsetimo, Apelacioni sud u Beogradu prvu presudu je ukinuo i naložio novo suđenje, koje je danas završeno.

Radovan Stojanović se optužnicom po kojoj je danas osuđen teretio da je kobnog dana svojim automobilom došao iz Novog Sada do porodične kuće Milovana Marinkovića. Suprugu pokojnog, koju je zatekao u dvorištu, kako je navedeno, pitao je da li je njen suprug kod kuće i od nje dobio potvrdan odgovor.

- Ona ga je uvela u suteren kuće, nakon čega se popela na sprat kuće, pozvala svog supruga i rekla mu da ga traži neki čovek, pa kada je oštećeni Milovan sišao sa sprata, u suterenu su ostali samo on i okrivljeni i nasamo razgovarali o emotivnoj vezi supruge okrivljenog sa oštećenim, da bi nakon kraćeg vremena došlo do verbalne rasprave i prepirke, pa je okrivljeni Radovan iz garderobe u kojoj je bio izvadio oružje i 34 metka koja je poneo prilikom polaska iz Novog Sada, za koje je posedovao samo dozvolu za držanje, ali ne i za nošenje oružja, prišao Milovanu i u suterenu kuće iz neposredne blizine ispalio u njega tri hica, nakon čega je oštećenom koji je padao na pod zadao više udaraca rukohvatom pištolja u glavu, nakon čega su kod oštećenog nastupile teške telesne povrede opasne po život, pa je nastupila smrt - navedeno je.

Milovan Marinković Foto: Nemanja Nikolić

Kako je Kurir ranije pisao, Radovan Stojanović, inače profesor matematike i bankar iz Novog Sada, navodno je u telefonu supruge, inače tada doktorke u dečjoj bolnici u Novom Sadu, pronašao poruke koje joj je slao Marinković i tada mu je "pukao film zbog ljubomore".

Optuženi je, navodno, na saslušanju ispričao da te noći nije spavao, kao i da se ujutru sa suprugom vozio po gradu i tražio objašnjenje od nje. Rekla mu je da joj je Marinković pretio, da ju je silovao, ucenjivao slikama i video-snimkom, kao i da je Milovan lud i da ga se plaši.