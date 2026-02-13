Slušaj vest

Dalibor S. (36), golman iz Kikinde, koji se tereti za krivično delo nasilje u porodici jer je, kako se sumnja, u noći između 11. i 12. februara, rukama i nogama zadao više udaraca vanbračnoj ženi K.V., dobiće otkaz u fudbalskom klubu za koji trenutno nastupa.

Kako smo već pisali, jedan Kikinđanin je preksinoć policiji prijavio da u Svetosavskoj ulici, ispred OŠ “Sveti Sava”, čovek tuče ženu, a ubrzo je u javnost i isplivao simak brutalnog prebijanja.

Povodom čitavog slučaja oglasila se i kikindska policija, te u saopštenju navela da je protiv osumnjičenog podnela krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi.

- Policija je, postupajući po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, nakon izvršene procene rizika, osumnjičenom izrekla hitnu meru zabrane da kontaktira žrtvu i prilazi joj u trajanju do 48 sati. Na predlog kikindskog OJT, Osnovni sud je produžio hitnu meru osumnjičenom u trajanju do 30 dana. Osumnjičeni je vanbračnoj supruzi naneo lake telesne povrede, koje su konstatovane u Opštoj bolnici - saopštila je kikindska policija.

Golman Dalibor S. iz Kikinde koji je prebio ženu na ulici Foto: Printscreen Facebook

Iz kluba u šoku

Kako prenose lokalni mediji, povodom hapšenja golmana oglasio se i fudbalski klub u kojem Dalibor S. igra proteklih šest meseci.

- Za naš klub je nastupao poslednjih šest meseci. To što je uradio je nedopustivo. Ugovor sa njim će biti hitno raskinut - rekao je Kristian Draganov, predsednik FK Polet iz Nakova za portal Gradski online.

Kurir.rs/Grandski.online

