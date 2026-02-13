Slušaj vest

Danijela G. iz Kikinde, čiju je ćerku K.V. na ulici rukama i nogama tukao njen nevenčani muž Dalibor S. (36) kaže da je tek nakon nemilog incidenta saznala da se ovako nešto nije desilo prvi put.

Ona se oglasila za Kurir i prepričala i šta je prethodilo mučnoj tuči u gluvo doba noći:

1/3 Vidi galeriju Golman prebio suprugu Foto: Printscreen Facebook

- Krenuli su oko 2.30 sati na benzinsku pumpu da kupe cigarete. Kad su stali u delu Svetosavske ulice kod OŠ „Sveti Sava“ Dalibor je insistitao da idu kod njegovog druga, ali ona to nije htela. Ćerka mi je rekla da ju je Dalibor sve vreme vukao, a na kraju počeo da je udara.

Suočila se

- Nije prvi put da se prema njoj nasilno ponašao. Tek mi je noćas sve priznala i rekla da ju je i ranije šamarao. U međuvremenu, tokom noći sam se telefonom čula i sa njim. Pozvala sam ga i upitala zašto je tukao moju ćerku i to sa leđa. Sve se vidi i čuje na snimku, jauci i zapomaganje. Pozlilo mi je kad sam snimak ogledala. Za dve glave je od nje viši i snažniji. I ona je platila cenu za neke ranije nepromišljene poteze. Kakva god da je moja ćerka, nije u redu da se tako iživljava.

Kako kaže, objavljivenjem snimka želela je da pruži podršku svim ženama koje prolaze kroz nasilje.

- Snimak sam objavila kako bih ohrabrila i druge žrtve porodičnog nasilja da progovore. Ovakve stvari ne treba skrivati. Dalibor mi je uvek persirao, pričao da nema majku i da mene tako doživljava. Nikada me nije uvredio, ali je ovo neoprostivo - kaže Danijela G.

Priveden iste noći

Kao što smo već pisali, Dalibor S. (36) iz Kikinde, tereti se da je izvršio krivično delo nasilje u porodici jer je u noći između 11. i 12. februara, rukama i nogama zadao više udaraca vanbračnoj ženi K.V. Policija je protv njega podnela krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi, a osumnjičeni nije uhapšen:

- Postupajući po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, nakon izvršene procene rizika, osumnjičenom je izrečena hitna mera zabrane da kontaktira žrtvu i prilazi joj u trajanju do 48 sati. Na predlog kikindskog OJT, Osnovni sud je produžio hitnu meru osumnjičenom u trajanju do 30 dana. Vanbračnoj supruzi naneo je lake telesne povrede, koje su konstatovane u Opštoj bolnici- saopštila je kikindska policija.

Iz kluba u šoku

Kako prenose lokalni mediji, povodom hapšenja golmana oglasio se i fudbalski klub u kojem Dalibor S. igra proteklih šest meseci.

1/4 Vidi galeriju Golman Dalibor S. iz Kikinde koji je prebio ženu na ulici Foto: Printscreen Facebook