Muškarac J. B. (32) osumnjičen da je u Kruševcu, nakon svađe u porodičnom domu, izbo svoju majku B. B. (59), prilikom čega je žena preminula na licu mesta, saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu.

Sumnja se da јe Ј. B., nakon verbalnog sukoba, nožem naneo smrtonosne povrede svoјoј maјci. Naslednik je žrtvi, navodno, naneo dve ubodne rane, jednu u predelu vrata, a drugu u predelu stomaka. Nesrećna žena јe od zadobiјenih povreda preminula na mestu, a lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Pokrenuta istraga

U predmetu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu doneta je naredba o sprovođenju istrage protiv J.B. iz Kruševca, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

Rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Kruševcu protiv osumnjičenog J.B. određen je pritvor.

Sin ubio majku u Kruševcu Foto: printscreen društvene mreže

Od strane postupajućeg javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, izdata je naredba da se izvrši obdukcija sada pokojne B.B.

- Nalaz i mišljenje o obdukciji biće naknadno dostavljeni ovom tužilaštvu - saopšteno je iz VJT u Kruševcu.

"Bila je dobra žena"

Nastradala žena B. B. je navodno bila medicinska sestra pred penzijom, a bavila se i porodičnim biznisom sa svojim suprugom. Komšije i poznanici tvrde da je žrtva bila izuzetno fina.

- Nije mi jasno šta se to desilo u njihovoj kući. Šta je to dovelo do ovako strašnog ubistva? Da sin ubije majku... A bila je dobra žena, fina... - rekla nam je jedna sugrađanka.

- Čula sam da su se i ranije svađali. Ne znam oko čega, ali priča se da su roditelji i pre imali problem sa njim, ne znam u kakvim je odnosima sa sestrom i bratom, koliko znam, sa drugom decom nije imala probleme nikakve. Čula sam da je u svađi znao da preti roditeljima da će ih ubiti. Strašno, jezivo! - rekla je ona.

Pojedini meštani kažu da je uhapšeni J. B. navodno imao problem sa nedozvoljenim supstancama. Ipak, drugi kažu da su čuli da je imao izvesne psihičke probleme.

J. B. Foto: Facebook

- Kažu da je majci tražio novac, ali da nije htela da mu da i da je on onda u tom nekom nervnom rastrojstvu dograbio nož i uradio ovo što je uradio - kažu šokirane komšije.

Ne može da dođe sebi

Oni dodaju da je prekjuče oko 13.40 sati mnogo policijskih kola došlo ispred kuće u kojoj se deislo zločin, kao i da je čitava ulica bila blokirana. Dodaju da je u jednom momentu na lice mesta došao i otac ubijene B. B., ali ga policija nije pustila da uđe u kuću.