Muškarac J. B. (32) osumnjičen da je u Kruševcu, nakon svađe u porodičnom domu, izbo svoju majku B. B. (59), prilikom čega je žena preminula na licu mesta, saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu.

Sumnja se da јe Ј. B., nakon verbalnog sukoba, nožem naneo smrtonosne povrede svoјoј maјci. Naslednik je žrtvi, navodno, naneo dve ubodne rane, jednu u predelu vrata, a drugu u predelu stomaka. Nesrećna žena јe od zadobiјenih povreda preminula na mestu, a lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Pokrenuta istraga

U predmetu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu doneta je naredba o sprovođenju istrage protiv J.B. iz Kruševca, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

Rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Kruševcu protiv osumnjičenog J.B. određen je pritvor.

Od strane postupajućeg javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, izdata je naredba da se izvrši obdukcija sada pokojne B.B.

- Nalaz i mišljenje o obdukciji biće naknadno dostavljeni ovom tužilaštvu - saopšteno je iz VJT u Kruševcu.

"Bila je dobra žena"

Nastradala žena B. B. je navodno bila medicinska sestra pred penzijom, a bavila se i porodičnim biznisom sa svojim suprugom. Komšije i poznanici tvrde da je žrtva bila izuzetno fina.

Sugrađani koji je poznaju za nju imaju samo reči hvale.

- Nije mi jasno šta se to desilo u njihovoj kući. Šta je to dovelo do ovako strašnog ubistva? Da sin ubije majku... A bila je dobra žena, fina... - rekla nam je jedna sugrađanka.

- Čula sam da su se i ranije svađali. Ne znam oko čega, ali priča se da su roditelji i pre imali problem sa njim, ne znam u kakvim je odnosima sa sestrom i bratom, koliko znam, sa drugom decom nije imala probleme nikakve. Čula sam da je u svađi znao da preti roditeljima da će ih ubiti. Strašno, jezivo! - rekla je ona.

Pojedini meštani kažu da je uhapšeni J. B. navodno imao problem sa nedozvoljenim supstancama. Ipak, drugi kažu da su čuli da je imao izvesne psihičke probleme.

- Kažu da je majci tražio novac, ali da nije htela da mu da i da je on onda u tom nekom nervnom rastrojstvu dograbio nož i uradio ovo što je uradio - kažu šokirane komšije.

Ne može da dođe sebi

Oni dodaju da je prekjuče oko 13.40 sati mnogo policijskih kola došlo ispred kuće u kojoj se deislo zločin, kao i da je čitava ulica bila blokirana. Dodaju da je u jednom momentu na lice mesta došao i otac ubijene B. B., ali ga policija nije pustila da uđe u kuću.

- Jadan čovek, bio je vidno šokiran. Ne može da dođe sebi posle saznanja da je ostao bez ćerke - kažu komšije i dodaju daje uviđaj trajao satima.

