VELIKA ZAPLENA KOD SREMSKE MITROVICE! Pogledajte šta je policija sve zatekla, vrednost nelegalne robe skoro 5 miliona dinara! (foto)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Sremska Mitrovica, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi, podneće krivičnu prijavu protiv B.B. (35) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.
Tokom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni u Nikincima, policija je pronašla: oko 400 kilograma osušеnog duvana u listu, upakovanog u 18 džakova, dva kilograma rezanog duvana, nož za rezanje duvana.
Procena štete po budžet Republike Srbije iznosi 4.650.000 dinara.
Policija je saopštila da je akcija rezultat intenzivne istrage i koordinacije više odeljenja, a osumnjičeni će biti priveden i krivično procesuiran.