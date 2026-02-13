Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Sremska Mitrovica, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi, podneće krivičnu prijavu protiv B.B. (35) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Tokom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni u Nikincima, policija je pronašla: oko 400 kilograma osušеnog duvana u listu, upakovanog u 18 džakova, dva kilograma rezanog duvana, nož za rezanje duvana.

U Nikincima zaplenjeno 400 kg duvana Foto: MUP RS

Procena štete po budžet Republike Srbije iznosi 4.650.000 dinara.

Policija je saopštila da je akcija rezultat intenzivne istrage i koordinacije više odeljenja, a osumnjičeni će biti priveden i krivično procesuiran.

