Slušaj vest

Jedno lice povređeno je u požaru koji je izbio na prizemnoj kući u Ulici kneza Miloša u centru Čačka. Na teren su odmah izašle vatrogasno spasilačke ekipe koje su brzom intervencijom lokalizovale vatru i sprečile njeno širenje na okolne objekte.

- Vatrogasci su iz objekta izvukli povređenu osobu i predali je ekipi Hitne pomoći. Požar je stavljen pod kontrolu i u toku je dogašivanje - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Nadležne službe navode da nema stradalih, dok će tačan uzrok izbijanja požara, kao i stepen povreda povređenog lica, biti poznati nakon uviđaja i lekarskih pregleda

Ne propustiteHronikaVELIKI POŽAR U KOTEŽU: Zapalila se stambena zgrada, vatrogasci na terenu
vatrogasci vatra požar gašenje požara
HronikaVATROGASCI REAGOVALI NA VREME Ugašen požar u preduzeću u Kragujevcu
jjjjj.jpg
HronikaIZGOREO AUTOMOBIL U BAČKOJ PALANCI Buktinja u potpunosti progutala vozilo! (VIDEO)
Screenshot 2026-02-10 213207.jpg
HronikaOTKRIVENO ŠTA JE UZROK POŽARA U SPECIJALNOM SUDU: Više javno tužilaštvo u Beogradu se oglasilo o rezultatima istrage!
Screenshot 2026-01-19 114747.png