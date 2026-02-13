Hronika
VELIKI POŽAR U ČAČKU, POVREĐENA JEDNA OSOBA Planula porodična kuća, vatrogasci izvlače ljude
Jedno lice povređeno je u požaru koji je izbio na prizemnoj kući u Ulici kneza Miloša u centru Čačka. Na teren su odmah izašle vatrogasno spasilačke ekipe koje su brzom intervencijom lokalizovale vatru i sprečile njeno širenje na okolne objekte.
- Vatrogasci su iz objekta izvukli povređenu osobu i predali je ekipi Hitne pomoći. Požar je stavljen pod kontrolu i u toku je dogašivanje - kaže za RINU jedan od očevidaca.
Nadležne službe navode da nema stradalih, dok će tačan uzrok izbijanja požara, kao i stepen povreda povređenog lica, biti poznati nakon uviđaja i lekarskih pregleda
