Jedno lice povređeno je u požaru koji je izbio na prizemnoj kući u Ulici kneza Miloša u centru Čačka. Na teren su odmah izašle vatrogasno spasilačke ekipe koje su brzom intervencijom lokalizovale vatru i sprečile njeno širenje na okolne objekte.

- Vatrogasci su iz objekta izvukli povređenu osobu i predali je ekipi Hitne pomoći. Požar je stavljen pod kontrolu i u toku je dogašivanje - kaže za RINU jedan od očevidaca.