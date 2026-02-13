Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradupodiglo je optužnicu protiv Borisa S. (34) zbog postojanja opravdane sumnje da je od juna do 18. septembra 2025. godine zloupotrebom poverenja i teških prilika vrbovao oštećenu u cilju vršenja prostitucije i seksualne eksploatacije.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo Trgovina ljudima za koje je zaprećena kazna zatvora od 3 do 12 godina.

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

- Postoji opravdana sumnja da je Boris S. najpre stupio u emotivnu vezu sa oštećenom kada je ona tek postala punoletna, a pri tom je znao da je od ranog detinjstva živela u domovima i hraniteljskim porodicama - piše u saopštenju, nakon čega dodaju:

- Ubrzo je počeo da joj iznajmljuje stanove kako bi mu bila dostupna kad to njemu odgovara, branio joj da kontaktira i posećuje porodicu, kao i da ima prijatelje, te je doveo u odnos emotivne i finansijske zavisnosti, nakon čega ju je vrbovao da se bavi prostitucijom.

Kako ističu, iskoristio je fotografije na kojima je oštećena naga ili oskudno obučena, a koje mu je slala u ranijem periodu kao svom emotivnom partneru, te je preko svog mobilnog telefona na internet stranicama reklamirao prostituciju, vrstu i cene seksualnih usluga, na koji način je dolazio do klijenata i sa njima dogovarao usluge i cene, a kojim klijentima je oštećena pružala seksualne usluge za novac na različitim lokacijama u Beogradu.

Pritom je Boris S. zadržavao veći deo novca, dok je oštećenoj davao novac samo za hranu i plaćao joj je zakupninu za stanove koje je on prethodno iznajmio.

Ograničavao joj je slobodu kretanja, zaključavao je u stanu, oduzeo joj i pocepao lična dokumenta, a u periodu kada oštećena ne može da ima seksualne odnose, on ju je vređao i prebacivao joj da gubi mnogo novca.

Takođe, oštećenu je primoravao da se i dalje bavi prostitucijom i nakon što je izvršila namerni prekidia trudnoće doktor zabranio seksualne odnose.

Oštećenu je tukao, rukama, nogama i kablom od punjača, po leđima i butinama, te joj pretio da će njenoj braći i roditeljima pokazati intimne video snimke sa više različitih muškaraca, koje je on bez znanja i dozvole oštećene sačinio dok je ona klijentima pružala seksualne usluge.