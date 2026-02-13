Slušaj vest

Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević danas je Nacionalnom timu za ilegalne laboratorije (NTIL), Službe za borbu protiv droga, Uprave kriminalističke policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, uručio zahvalnicu za izuzetan i značajan doprinos u realizaciji specijalističke obuke i jačanju profesionalne saradnje između policijskih službenika ova dva ministarstva.

Na osnovu Sporazuma o operativnoj saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, u proteklom periodu je u specijalizovanom trening centru za otkrivanje i deaktiviranje ilegalnih laboratorija za proizvodnju psihoaktivnih supstanci i prekursora, u okviru „Nastavnog centra Mitrovo polje“, Goč, Republika Srbija, realizovano više stručnih obuka.

Obuke su izvodili pripadnici Nacionalnog tima za ilegalne laboratorije, Službe za borbu protiv droga, Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srbije, za policijske službenike MUP-a Republike Srpske, na temu „Trendovi u vezi sa nedozvoljenim sintetičkim drogama i tehnikama proizvodnje“.