Slušaj vest

Muškarac star oko 38 godina doživeo je ozbiljan zdravstveni incident sinoć u jednoj stomatološkoj ordinaciji u Beogradu tokom intervencije na umnjacima, nakon čega je dva puta reanimiran.

Prema dostupnim informacijama, pacijentu je pozlilo tokom stomatološkog zahvata. Medicinsko osoblje ordinacije odmah je započelo reanimaciju, a ubrzo je pozvana i Hitna pomoć. Ekipa Hitne pomoći stigla je u kratkom roku i nastavila mere kardiopulmonalne reanimacije.

Pacijent je potom hitno prevezen u Urgentni centar, gde je, prema saznanjima, došlo do ponovnog zastoja rada srca, zbog čega je još jednom reanimiran. Lekari su uspeli da ga stabilizuju i on je zadržan na daljem lečenju i dijagnostici.