OPSADNO STANJE U KOTORU! Policija pretresa vile, upala i u luksuzni restoran
Opsadno stanje večeras je u naselju Mirac i delu Kotora gde su specijalne jedinice blokirale deo naselja ali i prilazne puteve ka Starom gradu.
Prvi podaci "Vijesti" su da policija pretresa vile i kuće u naselju Mirac.
Osim vila pretresa se i jedan od ekskluzivnih restorana...
U prvom talasu privedeno na desetine članova kriminalnih grupa.
Za sada nema podataka da li je reč o potrazi za nekim od begunaca.
Blokiran je i put preko Trojica.
