Slušaj vest

Opsadno stanje večeras je u naselju Mirac i delu Kotora gde su specijalne jedinice blokirale deo naselja ali i prilazne puteve ka Starom gradu.

Prvi podaci "Vijesti" su da policija pretresa vile i kuće u naselju Mirac.

Osim vila pretresa se i jedan od ekskluzivnih restorana...

U prvom talasu privedeno na desetine članova kriminalnih grupa.

Za sada nema podataka da li je reč o potrazi za nekim od begunaca.

Blokiran je i put preko Trojica.