Miodrag Mitrović (67) iz Osipaonice osuđen je danas pred Višim sudom u Smederevu, kako Kurir saznaje, na 10 godina robije zbog ubistva bivše emotivne partnerke Dragice Vasić (53) koju je usmrtio golim rukama naočigled njene ćerke i unuka!

- Miodrag Mitrović danas je oglašen krivim i osuđen na 10 godina zatvora zbog krivičnog dela ubistvo. Reč je o prvostepenoj presudi na koju postoji pravo žalbe - kaže izvor Kurira i dodaje da će advokat porodice žrtve to pravo i iskoristiti.

Foto: Privatna Arhiva

Zločin koji je potresao Srbiju, podsetimo, dogodio se 12. marta 2025. godine u selu Osipaonica kod Smedereva, kada je Mitrović, prema presudi, golim rukama usmrtio Dragicu u dvorištu kuće, naočigled njene ćerke i unuka. Detalje o zločinu koji ih je zavio u crno za Kurir je ranije podelio sin Dragice Vasić, Nenad Cvetković.

- Sestra je sve to videla, bila je dugo jako loše zbog toga, tek sada polako dolazi na svoje, teško mi je i dok nju gledam, ona je svemu tome prisustvovala, bilo je strašno - rekao je ranije za Kurir sin ubijene, Nenad Cvetković.

Nenad Cvetković Foto: Kurir Televizija

Kako je ranije ispričao, kobnog dana došlo je do žučne rasprave između Dragice i Miodraga, nakon čega je on nasrnuo na nju i zadavio je. Članovi porodice pokušavali su da ga odvoje, ali bez uspeha.

Prema Nenadovim rečima, sukobi između njegove majke i Mitrovića trajali su godinama i odnosili su se na kuću i pomoćni objekat na imanju.

Naime, 2008. godine Mitrović je Dragici poklonio deo kuće uz ugovor o doživotnom izdržavanju, ali je kasnije tražio povraćaj imovine. Između njih je postojao i spor oko novčane nadoknade, od dogovorenih 35.000 evra, isplaćeno je svega 5.000.

- Savetovao sam majku da je najbolje ili da on njoj isplati pola ili ona njemu i da pusti to sve iza sebe da ne bi bilo problema, jer su non-stop bile svađe oko tog imanja. Dogovor je bio da on mojoj majci isplati oko 35.000 evra. Dao joj je kaparu od 5.000 evra, a ostatak je trebalo kasnije da isplati, ali to nije učinio. Kasnije je našao kupca za kuću i ostalo je na tome da majci isplati ostatak kad je proda. Mama je i na to pristala, samo da se skloni od njega - ispričao je ranije sagovornik Kurira.

Pre samog ubistva, Dragica je telefonom razgovarala sa ćerkom i rekla joj da joj Mitrović preti. Ubrzo potom, dogodilo se ono najgore.

Unuk ubijene žene ranije je za Kurir ispričao da je sada osuđeni, dok je napadao njegovu baku, imao "hladan pogled i jezivo se smeškao".

- Nismo mogli da ga odvojimo od nje! Moju majku i mene je gledao u lice i govorio: "Ubio sam je, sve mi je uzela" - rekao je tada unuk pokojne Dragice.