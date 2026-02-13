Slušaj vest

Policija u Beogradu je u petak u jutarnjim časovima u ulici Vojislava Ilića, kod M.B. (46) pronašla ručnu bombu, nezvanično se saznaje.

M.B. je odmah uhapšen i protiv njega je podneta krivična prijave za Nedozvoljenu proizvodnju, držanje i promet oružja i ekspnozivnih materija.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo, a dalja istraga će utvrditi kome je bomba bila namenjena.

Kurir.rs/Telegraf

