Policija u Beogradu uhapsila je muškarca (46) nakon što je kod njega pronađena ručna bomba u Ulici Vojislava Ilića. Protiv osumnjičenog je podneta prijava za nedozvoljeno držanje oružja, a postupak vodi Više javno tužilaštvo.
Hronika
UHAPŠEN MUŠKARAC (46) U BEOGRADU: Policija u Ulici Vojislava Ilića pronašla ručnu bombu
Slušaj vest
Policija u Beogradu je u petak u jutarnjim časovima u ulici Vojislava Ilića, kod M.B. (46) pronašla ručnu bombu, nezvanično se saznaje.
M.B. je odmah uhapšen i protiv njega je podneta krivična prijave za Nedozvoljenu proizvodnju, držanje i promet oružja i ekspnozivnih materija.
Istragu vodi Više javno tužilaštvo, a dalja istraga će utvrditi kome je bomba bila namenjena.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši