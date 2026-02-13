Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras na obilaznici kod petlje Orlovača u smeru ka Ostružnici.

Sudarili su se šleper i džip, a kako nezvanično saznajemo ženska osoba je poginula na mestu.

Vatrogasci iz Košutnjaka, Železnika i Rakovice stigli su na lice mesta, gde su zatekli dve osobe zarobljene u putničkom vozilu.