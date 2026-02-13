Hronika
ŽESTOK SUDAR ŠLEPERA I DŽIPA NA ČUKARICI, JEDNA OSOBA POGINULA Vatrogasci na licu mesta izvlače ljude
Slušaj vest
Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras na obilaznici kod petlje Orlovača u smeru ka Ostružnici.
Sudarili su se šleper i džip, a kako nezvanično saznajemo ženska osoba je poginula na mestu.
Vatrogasci iz Košutnjaka, Železnika i Rakovice stigli su na lice mesta, gde su zatekli dve osobe zarobljene u putničkom vozilu.
Jedna osoba je izvučena iz vozila u svesnom stanju i predata ekipi Hitne pomoći, dok je akcija izvlačenja druge osobe i dalje u toku.
Reaguj
Komentariši