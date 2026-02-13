Slušaj vest

Gordan Tišma (49) pronađen je sinoć mrtav u svom domu u Ribarskoj ulici u Apatinu. Kako saznajemo iz izvora bliskih istrazi, Gordan je izvršio samoubistvo vešanjem. Njegovo telo pronašla je supruga i odmah pozvala policiju i hitnu pomoć, koja je nažalost samo mogla da konstatuje njegovu smrt.

Gordan se, poslednjih godinu i po dana borio sa teškom bolešću. Da bi mu se omogućilo hitno lečenje u inostranstvu, nakon gubitka dragocenog vremena zbog neutvrđene dijagnoze, preko humanitarnih fondacija organizovano je prikupljanje novca. Preživeo je tri teške operacije, u kojima je ostao bez nosa, ali na četvrtu, u kom mu je hitno trebalo biti odstranjeno i oko, na koje se kancer proširio, nije stigao.

WhatsApp Image 2026-02-13 at 21.52.34.jpeg
Foto: Kurir

Nažalost, Gordan nije izdržao...

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja

Ne propustiteHronikaŽESTOK SUDAR ŠLEPERA I DŽIPA NA ČUKARICI, JEDNA OSOBA POGINULA Vatrogasci na licu mesta izvlače ljude
hitna01-news1-damir-dervisagic-copy.jpg
HronikaUHAPŠEN MUŠKARAC (46) U BEOGRADU: Policija u Ulici Vojislava Ilića pronašla ručnu bombu
1000036189.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE! OSUĐEN UBICA IZ OSIPAONICE! Bivšu partnerku davio golim rukama naočigled ćerke i unuka, pa rekao: "Ubio sam je, sve mi je uzela"
Dragica Vasić ubistvo
HronikaOVO JE IZABELA KOJA JE UHAPŠENA ZBOG POMAGANJA U UBISTVU U BEOGRADU: Optužena da je za 7.000 evra tipovala prijatelje ubicama, a ovako se branila! (foto)
Izabela Stanković