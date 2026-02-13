GORDAN TIŠMA (49) IZVRŠIO SAMOUBISTVO: Apatinac se borio s teškom bolešću
Gordan Tišma (49) pronađen je sinoć mrtav u svom domu u Ribarskoj ulici u Apatinu. Kako saznajemo iz izvora bliskih istrazi, Gordan je izvršio samoubistvo vešanjem. Njegovo telo pronašla je supruga i odmah pozvala policiju i hitnu pomoć, koja je nažalost samo mogla da konstatuje njegovu smrt.
Gordan se, poslednjih godinu i po dana borio sa teškom bolešću. Da bi mu se omogućilo hitno lečenje u inostranstvu, nakon gubitka dragocenog vremena zbog neutvrđene dijagnoze, preko humanitarnih fondacija organizovano je prikupljanje novca. Preživeo je tri teške operacije, u kojima je ostao bez nosa, ali na četvrtu, u kom mu je hitno trebalo biti odstranjeno i oko, na koje se kancer proširio, nije stigao.
Nažalost, Gordan nije izdržao...
Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".
Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja