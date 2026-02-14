Slušaj vest

Pripadnici Policijske uprave u Pančevu zaplenili su veću količinu narkotika tokom pretresa putničkog vozila marke "alfa romeo", koje je bilo parkirano u Ulici Ruđera Boškovića u Pančevu.

Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Pančevu, reč je o značajnoj zapleni opojnih droga, a istraga je u toku.

- Više javno tužilaštvo u Pančevu postupa po događaju od dana 13.2.2026. godine kada su policijski službenici Policijske uprave u Pančevu u popodnevnim časovima izvršili pretres putničkog vozila marke "alfa romeo", parkiranog u Pančevu, u ul. Ruđera Boškovića, kojom prilikom su u vozilu pronađene i izuzete supstance za koje se sumnja da su opojne droge marihuana i amfetamin u količinama od po 500 grama i kokain u količini od 200 grama, kao i vagica za precizno merenje - saopšteno je iz tužilaštva.

Tužilaštvo u saradnji sa Policijskom upravom u Pančevu preduzima radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i pronalaska lica za koje postoji sumnja da je držalo opojnu drogu u putničkom vozilu.

Prema nezvaničnim saznanjima, ukupno je zaplenjeno oko 1,2 kilograma različitih narkotika, po pola kilograma marihuane i amfetamina, kao i 200 grama kokaina. U vozilu je pronađena i precizna digitalna vagica, što, kako se sumnja, može ukazivati na dalju distribuciju.

Za sada nije saopšteno da li je neko uhapšen, ali nadležni intenzivno rade na identifikaciji i pronalasku osobe za koju postoji sumnja da je drogu držala u vozilu.