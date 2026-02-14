Slušaj vest

U saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 03.40 dogodila kod Vranja poginuo je motociklista.

- Saobraćajna nesreća se dogodila kada je skuter marke "aprilia" sleteo sa puta i udario u drvo - rekao je Slaviša Ljubisavljević iz Komandno-operativnog centra Uprave policije.

Od zadobijenih povreda vozač skutera je preminuo na licu mesta.

Na motoru je bila još jedna osoba koja je povređena.

(RTS.rs)

