POGINUO MOTOCIKLISTA KOD VRANJA: Skuter sleteo s puta i udario u drvo, suvozač povređen
U saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 03.40 dogodila kod Vranja poginuo je motociklista.
- Saobraćajna nesreća se dogodila kada je skuter marke "aprilia" sleteo sa puta i udario u drvo - rekao je Slaviša Ljubisavljević iz Komandno-operativnog centra Uprave policije.
Od zadobijenih povreda vozač skutera je preminuo na licu mesta.
Na motoru je bila još jedna osoba koja je povređena.
(RTS.rs)
