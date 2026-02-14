Slušaj vest

B. L. (24) uhapšen je u Lazarevcu zbog sumnje da je izvršio krivična dela ugrožavanje sigurnosti, kao i zlostavljanje i mučenje.

Prema informacijama iz istrage, sumnja se da je B. L. u porodičnoj kući u Velikim Crljenima krvnički zlostavljao M. M. (22). Sumnja se da je osumnjičeni nesrećnoj devojci kanapom vezao ruke i nogu, kleštima stiskao prste, dok joj je u jednom trenutku nož stavljao pod grlo, čime joj je, kako se sumnja, naneo fizički bol i ozbiljno ugrozio sigurnost.

Nadležni organi preduzimaju sve mere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, a istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Lazarevcu.