Slušaj vest

B. L. (24) uhapšen je u Lazarevcu zbog sumnje da je izvršio krivična dela ugrožavanje sigurnosti, kao i zlostavljanje i mučenje.

Prema informacijama iz istrage, sumnja se da je B. L. u porodičnoj kući u Velikim Crljenima krvnički zlostavljao M. M. (22). Sumnja se da je osumnjičeni nesrećnoj devojci kanapom vezao ruke i nogu, kleštima stiskao prste, dok joj je u jednom trenutku nož stavljao pod grlo, čime joj je, kako se sumnja, naneo fizički bol i ozbiljno ugrozio sigurnost.

Nadležni organi preduzimaju sve mere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, a istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Lazarevcu.

Osumnjičenom je po nalogu nadležnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu za krivično delo ugrožavanje sigurnosti i krivično delo zlostavljanje i mučenje, biti priveden na saslušanje.

(Telegraf.rs)

Ne propustiteHronikaUŽAS U KIKINDI! GOLMAN PRETUKAO ŽENU NA ULICI ISPRED ŠKOLE: Nevenčanu suprugu šutirao i udarao rukama, pa hitno uhapšen!
IMG-20241121-WA0008.jpg
HronikaHAPŠENJE U SURČINU ZBOG PORODIČNOG NASILJA: Sumnja se da je teško povredio vanbračnu suprugu, tužilaštvo traži pritvor
1000036189.jpg
HronikaNASILNIK UHAPŠEN U KRUŠEVCU, TUKAO ŽENU I SINA: Osumnjičeni odmah uhapšen, izrečene mu i hitne mere!
policija Beograd
HronikaUDARIO TRUDNU SUPRUGU, PA JE KRVNIČKI TUKAO PESNICAMA: Uhapšen muškarac iz Obrenovca zbog nasilja u porodici
nemanja-nikolic-2.jpg