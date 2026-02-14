SASLUŠAN MANIJAK KOJI JE POLNO UZNEMIRAVAO DECU, PA MOTKOM PRETUKAO DEČAKA! Progovorio o užasima koje je radio u parku na Novom Beogradu
Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd doneli su rešenje o zadržavanju okrivljenog M.P. (51) zbog postojanja osnovane sumnje da je dana 12.02.2026. godine, u parku na teritoriji GO Novi Beograd, izvršio dva krivična dela polno uznemiravanje na štetu dva maloletna lica kao i krivično delo laka telesna povreda na štetu dva maloletna lica.
Na saslušanju pred javnim tužiocem okrivljeni je negirao izvršenje krivičnih dela.
- Imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi da ponovi delo i da će da utiče na oštećene, Treće osnovno javnog tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog nadležnom sudu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana - piše u saopštenju.
Prema Zakoniku krivično delo polno uznemiravanje jeste svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica u sferi polnog života, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.
Podsetimo, M. P. je uhapšen juče zbog sumnje da je izvršio krivična dela polno uznemiravanje i laka telesna povreda. Sumnja se da je on, 12. februara uveče, u jednom parku na Novom Beogradu, neprimereno dodirivao po intimnim delovima tela pred decom koja su se tamo nalazila i nakon što su ona pokušala da ga oteraju, drvenom motkom udario u leđa i glavu dečaka (14), nanevši mu lake telesne povrede.