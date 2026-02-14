Slušaj vest

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd doneli su rešenje o zadržavanju okrivljenog M.P. (51) zbog postojanja osnovane sumnje da je dana 12.02.2026. godine, u parku na teritoriji GO Novi Beograd, izvršio dva krivična dela polno uznemiravanje na štetu dva maloletna lica kao i krivično delo laka telesna povreda na štetu dva maloletna lica.

Na saslušanju pred javnim tužiocem okrivljeni je negirao izvršenje krivičnih dela.

- Imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi da ponovi delo i da će da utiče na oštećene, Treće osnovno javnog tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog nadležnom sudu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana - piše u saopštenju.

Prema Zakoniku krivično delo polno uznemiravanje jeste svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica u sferi polnog života, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.