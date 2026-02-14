Slušaj vest

U konkurenciji 109 elitnih timova iz 48 država sveta, ekipa Žandarmerije osvojila je 30. mesto, dok je Specijalna antiteroristička jedinica zauzela 32. poziciju, čime su se svrstali među najspremnije policijske formacije na globalnom nivou.

Marko Đuković, jedan od pripadnika Žandarmerije istakao je da je najveći pritisak bio upravo odgovornost prema državi.

- Najveći izazov nam je što predstavljamo našu domovinu i što predstavljamo našu jedinicu. Pokušavamo da u najboljem svetlu prikažemo naš rad, veštinu, opremu i sve što imamo na raspolaganju - rekao je Đuković.

Takmičenje u organizaciji policije Dubaija važi za jedno od najzahtevnijih na svetu, jer podrazumeva realistične scenarije visokog rizika, testove preciznosti, taktičkog kretanja, timske koordinacije i brzine reagovanja.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić razgovarao je sa pripadnicima dve jedinice i naglasio da njihovo učešće ima poseban značaj za međunarodni ugled Ministarstva unutrašnjih poslova i Republike Srbije.

- Nastup pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice i Žandarmerije na ovakvom međunarodnom takmičenju pokazuje da MUP Srbije raspolaže izuzetno obučenim i sposobnim kadrovima koji mogu ravnopravno da odgovore na najviše profesionalne izazove - rekao je Dačić.

On je dodao da učešće na jednom od najzahtevnijih policijskih takmičenja na svetu predstavlja potvrdu visokih standarda obuke i profesionalizma pripadnika MUP-a Srbije, ali i priliku za razmenu iskustava sa najelitnijim jedinicama iz različitih zemalja.