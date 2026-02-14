Slušaj vest

Pojačana kontrola saobraćaja u okviru međunarodne akcije ROADPOL otkrila je zabrinjavajuće podatke, naročito kada je reč o teretnim vozilima. Broj utvrđenih prekršaja pokazuje da su umor, prekoračenje radnog vremena i tehnička neispravnost i dalje ozbiljan problem na srpskim putevima.

Teretna vozila: Više od 6.300 prekršaja

Tokom akcije kontrolisano je 8.013 teretnih vozila, a evidentirano čak 6.377 prekršaja.

Najčešći prekršaji odnose se na prekoračenje dozvoljenog vremena upravljanja zabeleženo je 1.188 takvih slučajeva. Otkriveno je i 505 zloupotreba tahografa, dok 697 vozača nije posedovalo propisanu dokumentaciju.

Zabrinjava i podatak da 634 vozača nije koristilo sigurnosni pojas, 477 je prekoračilo dozvoljenu brzinu, dok su 23 vozača zatečena za volanom pod dejstvom alkohola, a dva pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Takođe, 179 teretnih vozila bilo je tehnički neispravno.

Autobusi: 300 prekršaja

Kontrolisano je i 699 autobusa, a evidentirano je 300 prekršaja.

Najviše je bilo slučajeva prekoračenja vremena upravljanja (65) i zloupotrebe tahografa (38), dok 23 vozača nisu posedovala potrebnu dokumentaciju. Utvrđeno je i 12 tehnički neispravnih autobusa.

Veći broj prekršaja nego ranije

U odnosu na prethodne slične akcije, zabeležen je veći broj prekršaja kod vozača teretnih vozila, što dodatno zabrinjava nadležne.

Stručnjaci upozoravaju da iza svake brojke stoji potencijalna tragedija. Umor, brzina, alkohol i tehnička neispravnost vozila u prevozu tereta i putnika ne ugrožavaju samo vozače, već i sve ostale učesnike u saobraćaju.

Akcija pojačane kontrole sprovodi se do kraja ove nedelje, a najavljeno je da će kontrole biti nastavljene širom Srbije.

Ne propustiteHronikaNAGAZIO SKORO DUPLO VEĆOM BRZINOM OD DOZVOLJENE! Bosanac divljao za volanom kod Pećinaca, MUP objavio jezivu statistiku incidenata na putevima
Policija, novac, auto, saobraćajna kamera
HronikaHOROR! VOZIO 130 NA SAT I BEZ VOZAČKE DOZVOLE, PORED NJEGA BILA ŽENA S BEBOM: Saobraćajci u Rumi zaustavili vozača (28), momentalno isključen iz saobraćaja
IMG_20251106_172138.jpg
HronikaJEDAN PIJAN VOZIO SA 2,48 PROMILA, DVOJICA DROGIRANI: Pojačana kontrola saobraćaja u Zrenjaninu, tokom vikenda sankcionisana 143 prekršaja
policija.jpg
HronikaNEVEROVATAN SLUČAJ: Turski kamiondžija za 28 dana napravio 92 prekršaja, zaustavljen kod Niša, izrečena mu milionska kazna
saobraćajna nesreća Ulica kraljice Marije