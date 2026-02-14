Slušaj vest

Pojačana kontrola saobraćaja u okviru međunarodne akcije ROADPOL otkrila je zabrinjavajuće podatke, naročito kada je reč o teretnim vozilima. Broj utvrđenih prekršaja pokazuje da su umor, prekoračenje radnog vremena i tehnička neispravnost i dalje ozbiljan problem na srpskim putevima.

Teretna vozila: Više od 6.300 prekršaja

Tokom akcije kontrolisano je 8.013 teretnih vozila, a evidentirano čak 6.377 prekršaja.

Najčešći prekršaji odnose se na prekoračenje dozvoljenog vremena upravljanja zabeleženo je 1.188 takvih slučajeva. Otkriveno je i 505 zloupotreba tahografa, dok 697 vozača nije posedovalo propisanu dokumentaciju.

Zabrinjava i podatak da 634 vozača nije koristilo sigurnosni pojas, 477 je prekoračilo dozvoljenu brzinu, dok su 23 vozača zatečena za volanom pod dejstvom alkohola, a dva pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Takođe, 179 teretnih vozila bilo je tehnički neispravno.

Autobusi: 300 prekršaja

Kontrolisano je i 699 autobusa, a evidentirano je 300 prekršaja.

Najviše je bilo slučajeva prekoračenja vremena upravljanja (65) i zloupotrebe tahografa (38), dok 23 vozača nisu posedovala potrebnu dokumentaciju. Utvrđeno je i 12 tehnički neispravnih autobusa.

Veći broj prekršaja nego ranije

U odnosu na prethodne slične akcije, zabeležen je veći broj prekršaja kod vozača teretnih vozila, što dodatno zabrinjava nadležne.

Stručnjaci upozoravaju da iza svake brojke stoji potencijalna tragedija. Umor, brzina, alkohol i tehnička neispravnost vozila u prevozu tereta i putnika ne ugrožavaju samo vozače, već i sve ostale učesnike u saobraćaju.