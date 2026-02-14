Slušaj vest

Nekada su bile u senci "opasnih momaka", a danas istrage pokazuju da žene sve češće imaju daleko aktivnije uloge u podzemlju, od izviđanja i dojavljivanja kretanja meta, preko logistike za likvidacije, do skladištenja oružja i droge!

- Na optužnicama i spiskovima bezbednosnih službi nalaze se imena mladih devojaka i studentkinja koje se sumnjiče da su bile važan deo mašinerije ozloglašenih klanova - kaže izvor Kurira.

Istrage pokazuju da u podzemlju pol više nije prepreka. Žene, kako tvrde bezbednosni izvori, neretko imaju ključne uloge, jer su manje sumnjiv i diskretnije prenose poruke. A cena tih "prljavih poslova" često je visoka, kako za žrtve, tako i za njih same.

Trend lepotica i opasnih muškaraca Kriminolog Dobrivoje Radovanovic ranije je za Kurir objašnjavao da iste vrednosti uglavnom spajaju lepotice i kriminalce. - To su ljudi istog mentaliteta. Žene koje jure za kriminalcima vodi želja da budu uz poznatog muškarca koji ima dosta novca. Još osamdesetih godina je počeo trend lepotica i opasnih muškaraca, to je neka supkultura šunda koja traje i dan-danas i trajaće - kazao je Radovanović.

Tipovala prijatelje ubicama

Dvadesetogodišnja Izabela S. uhapšena je sredinom novembra i od tada se nalazi u pritvoru, a tereti se za pomaganje u teškom ubistvu A.I. i pokušaju ubistva L.M. u ulici Gavrila Principa.

1/3 Vidi galeriju Osumnjičena Izabela S. Foto: Društvene Mreže

- Sumnja se da je Izabela po prethodnom dogovoru, iz koristoljublja za naknadu od 7.000 evra, pomogla okrivljenom Nikoli B. i maloletniku da ubiju oštećenog I.A. i pokušaju da ubiju L.M. tako što je 6. juna 2025. godine u dva navrata u toku dana saopštavala NN osobama informacije o kretanju i lokaciji L.M. i garderobi koju on ima na sebi, kao i o lokaciji sada pokojnog I.A. - otkriva izvor Kurira.

Prema navodima istrage, informacije su prosleđivane izvršiocima sa nalogom da ubiju mete.

- Toga dana nisu stigli na vreme kada im je dojavila da dolaze po nju ispred zgrade. Međutim, iste večeri javila im je da se sa "metama" sastaje u kafiću. Kada su pokušali da pobegnu, napadači su zapucali, ali je L.M. uspeo da umakne - dodaje sagovornik. Za dojave je, kako se sumnja, dobila 7.000 evra.

Sa "kavčanima" planirala likvidacje

Ime Elmire Jovanović dovodi se u vezu sa "kavačkim klanom", na čijem je čelu odbegli Radoje Zvicer. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da je protiv nje doneta naredba o sprovođenju istrage zbog sumnje na udruživanje radi vršenja krivičnih dela, kao i zbog droge i oružja.

1/9 Vidi galeriju Oružje oduzeto prilikom hapšenja Foto: Mup

Prema navodima tužilaštva, grupa čiji je član navodno i ova žena tokom godinu dana držala je drogu radi prodaje, ali i veću količinu vatrenog oružja i eksploziva.

- Osumnjičeni pripadnici Nikola Mirić, Stefan Stepanov, Sava Alempijević i Elmira Jovanović prihvatali su zadatke u skladu sa svojim ulogama u okviru plana koji je osmislio NN organizator, a koji je podrazumevao držanje opojne droge i oružja radi stvaranja preduslova za izvršenje teških krivičnih dela usmerenih ka lišenju života drugih lica - potvrđeno je iz JTOK.

Kako je Kurir ranije pisao, kod njih je pronađeno 12 kilograma droge, snajper, pištolji, silikonske maske i eksploziv, a operativne informacije ukazuju da je sprečena planirana likvidacija.

Predstavljala se kao kupac

Azra Šabanovići njen dečko Marko Pjanović označeni su kao saučesnici u likvidaciji Ranka Radoševića zvanog Eskobar. Prema optužnici, obezbedili su automobil korišćen u zločinu i dogovarali susret sa žrtvom. Uhapšena je 14. marta 2023. u studentskom domu u Sarajevu, a potom izručena Srbiji. Suđenje je i dalje u toku, a ona je u međuvremenu prebačena u kućni pritvor.

1/5 Vidi galeriju Azra na optuženičkoj klupi zbog smrti Eskobara Foto: Petar Aleksić, Privatna arhiva, Facebook, Facebook, MUP RS, Nenad Kostić

- Nemam nikakve veze sa zločinom, ja sam uzoran student Političkih nauka, planirala sam da upišem i Pedagoški fakultet - branila se ranije.

Prema navodima istrage, Azra i Marko su se predstavljali kao kupci automobila.

- Azra i Marko su se pretvarali da su kupci. Dan ranije bili su na placu polovnih vozila, navodno dogovorili kupovinu. Sutradan su, u zakazano vreme, na pumpu umesto njih došle ubice - ispričao je sagovornik Kurira. Navodno je učestvovala i u prevozu "golfa 4" koji je kasnije zapaljen nakon likvidacije.

Starlete i pevačice dovođene u vezu sa klanovima

Na spiskovima bezbednosnih službi nalazile su se i starlete i pevačice bliske članovima klanova. Neke su ispitivane, a nekima je zabranjen ulazak u Srbiju ili Crnu Goru.

1/7 Vidi galeriju Starlete i pevačice dovođene u vezu sa klanovima Foto: Kurir, Kurir Televizija, Privatna Arhiva, Antonio Ahel/ATAImages

- Jedna crnogorska starleta ispitivana je u istrazi ubistva kriminalca, a već godinama joj je zabranjen ulaz u Srbiju. Ista sudbina pre nekoliko godina snašla je i njenu koleginicu Tamaru Đurić, inače suprugu Nikole Kačarevića, koji je navodno pripadnik "vračarskog klana". Pevačica Jadranka Barjaktarović, koja je pevala vođama "kavčana", takođe nije u mogućnosti da uđe na teritoriju Srbije - podseća izvor i dodaje:

- Starleta Tijana Maksimović zvana Tijana Ajfon, posle hapšenja jedne kriminalne grupe pozvana je u policiju na saslušanje, ali ona u u optužnici nije predložena za svedoka.

Prve dame mafije

Posebnu pažnju javnosti privukla je Tamara Zvicer, supruga odbeglog Radoja Zvicera, koja je 2020. u Kijevu reagovala tokom pokušaja atentata na muža kada je, ne prezajući ni od čega, uzela pištolj u ruke i uperila u plaćene ubice.

1/18 Vidi galeriju Prve dame mafije Foto: Drustvene Mreže, Privatna Arhiva, Instagram, Marko Karović

ImenaBojane Belivuk i Tanje Miljković pominjala su se u javnosti, ali nisu obuhvaćene optužnicom za surova ubistva za koja se terete njihovi muževi Veljko Belivuk i Marko Miljkoviž, ali na optuženičkoj klupi zajedno sa svojim muževima nalaze se u postupku za pranje para.