MAFIJAŠICE! SPISAK ŽENA U SLUŽBI KLANOVA SVE DUŽI: Tipuju, prate, iznajmljuju štekove i obavljaju "prljave" poslove - trend dug decenijama!
Nekada su bile u senci "opasnih momaka", a danas istrage pokazuju da žene sve češće imaju daleko aktivnije uloge u podzemlju, od izviđanja i dojavljivanja kretanja meta, preko logistike za likvidacije, do skladištenja oružja i droge!
- Na optužnicama i spiskovima bezbednosnih službi nalaze se imena mladih devojaka i studentkinja koje se sumnjiče da su bile važan deo mašinerije ozloglašenih klanova - kaže izvor Kurira.
Istrage pokazuju da u podzemlju pol više nije prepreka. Žene, kako tvrde bezbednosni izvori, neretko imaju ključne uloge, jer su manje sumnjiv i diskretnije prenose poruke. A cena tih "prljavih poslova" često je visoka, kako za žrtve, tako i za njih same.
Kriminolog Dobrivoje Radovanovic ranije je za Kurir objašnjavao da iste vrednosti uglavnom spajaju lepotice i kriminalce.
- To su ljudi istog mentaliteta. Žene koje jure za kriminalcima vodi želja da budu uz poznatog muškarca koji ima dosta novca. Još osamdesetih godina je počeo trend lepotica i opasnih muškaraca, to je neka supkultura šunda koja traje i dan-danas i trajaće - kazao je Radovanović.
Tipovala prijatelje ubicama
Dvadesetogodišnja Izabela S. uhapšena je sredinom novembra i od tada se nalazi u pritvoru, a tereti se za pomaganje u teškom ubistvu A.I. i pokušaju ubistva L.M. u ulici Gavrila Principa.
- Sumnja se da je Izabela po prethodnom dogovoru, iz koristoljublja za naknadu od 7.000 evra, pomogla okrivljenom Nikoli B. i maloletniku da ubiju oštećenog I.A. i pokušaju da ubiju L.M. tako što je 6. juna 2025. godine u dva navrata u toku dana saopštavala NN osobama informacije o kretanju i lokaciji L.M. i garderobi koju on ima na sebi, kao i o lokaciji sada pokojnog I.A. - otkriva izvor Kurira.
Prema navodima istrage, informacije su prosleđivane izvršiocima sa nalogom da ubiju mete.
- Toga dana nisu stigli na vreme kada im je dojavila da dolaze po nju ispred zgrade. Međutim, iste večeri javila im je da se sa "metama" sastaje u kafiću. Kada su pokušali da pobegnu, napadači su zapucali, ali je L.M. uspeo da umakne - dodaje sagovornik. Za dojave je, kako se sumnja, dobila 7.000 evra.
Sa "kavčanima" planirala likvidacje
Ime Elmire Jovanović dovodi se u vezu sa "kavačkim klanom", na čijem je čelu odbegli Radoje Zvicer. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da je protiv nje doneta naredba o sprovođenju istrage zbog sumnje na udruživanje radi vršenja krivičnih dela, kao i zbog droge i oružja.
Prema navodima tužilaštva, grupa čiji je član navodno i ova žena tokom godinu dana držala je drogu radi prodaje, ali i veću količinu vatrenog oružja i eksploziva.
- Osumnjičeni pripadnici Nikola Mirić, Stefan Stepanov, Sava Alempijević i Elmira Jovanović prihvatali su zadatke u skladu sa svojim ulogama u okviru plana koji je osmislio NN organizator, a koji je podrazumevao držanje opojne droge i oružja radi stvaranja preduslova za izvršenje teških krivičnih dela usmerenih ka lišenju života drugih lica - potvrđeno je iz JTOK.
Kako je Kurir ranije pisao, kod njih je pronađeno 12 kilograma droge, snajper, pištolji, silikonske maske i eksploziv, a operativne informacije ukazuju da je sprečena planirana likvidacija.
Predstavljala se kao kupac
Azra Šabanovići njen dečko Marko Pjanović označeni su kao saučesnici u likvidaciji Ranka Radoševića zvanog Eskobar. Prema optužnici, obezbedili su automobil korišćen u zločinu i dogovarali susret sa žrtvom. Uhapšena je 14. marta 2023. u studentskom domu u Sarajevu, a potom izručena Srbiji. Suđenje je i dalje u toku, a ona je u međuvremenu prebačena u kućni pritvor.
- Nemam nikakve veze sa zločinom, ja sam uzoran student Političkih nauka, planirala sam da upišem i Pedagoški fakultet - branila se ranije.
Prema navodima istrage, Azra i Marko su se predstavljali kao kupci automobila.
- Azra i Marko su se pretvarali da su kupci. Dan ranije bili su na placu polovnih vozila, navodno dogovorili kupovinu. Sutradan su, u zakazano vreme, na pumpu umesto njih došle ubice - ispričao je sagovornik Kurira. Navodno je učestvovala i u prevozu "golfa 4" koji je kasnije zapaljen nakon likvidacije.
Starlete i pevačice dovođene u vezu sa klanovima
Na spiskovima bezbednosnih službi nalazile su se i starlete i pevačice bliske članovima klanova. Neke su ispitivane, a nekima je zabranjen ulazak u Srbiju ili Crnu Goru.
- Jedna crnogorska starleta ispitivana je u istrazi ubistva kriminalca, a već godinama joj je zabranjen ulaz u Srbiju. Ista sudbina pre nekoliko godina snašla je i njenu koleginicu Tamaru Đurić, inače suprugu Nikole Kačarevića, koji je navodno pripadnik "vračarskog klana". Pevačica Jadranka Barjaktarović, koja je pevala vođama "kavčana", takođe nije u mogućnosti da uđe na teritoriju Srbije - podseća izvor i dodaje:
- Starleta Tijana Maksimović zvana Tijana Ajfon, posle hapšenja jedne kriminalne grupe pozvana je u policiju na saslušanje, ali ona u u optužnici nije predložena za svedoka.
Prve dame mafije
Posebnu pažnju javnosti privukla je Tamara Zvicer, supruga odbeglog Radoja Zvicera, koja je 2020. u Kijevu reagovala tokom pokušaja atentata na muža kada je, ne prezajući ni od čega, uzela pištolj u ruke i uperila u plaćene ubice.
ImenaBojane Belivuk i Tanje Miljković pominjala su se u javnosti, ali nisu obuhvaćene optužnicom za surova ubistva za koja se terete njihovi muževi Veljko Belivuk i Marko Miljkoviž, ali na optuženičkoj klupi zajedno sa svojim muževima nalaze se u postupku za pranje para.
Jedina žena na optužnici za grupu Veljka Belivuka bila je Slađana Sekulić, koja se sumnjiči da je sa suprugom, bivšim policajcem koji se nekad zvao Dragan Sekulić, ali je promenio ime i sad se zove Vlado Georgiev, u iznajmljenom stanu u Humskoj ulici držala oružje i municiju, kao i da je iz istog stana osmatrala prostorije na stadionu u Humskoj i dojavljivala vođama grupe da li u blizini ima policije.