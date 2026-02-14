Slušaj vest

Pod strogim merama bezbednosti u petak je pred Pokrajinskim sudom u Beču održano suđenje u vezi sa mafijaškim slučajem iznude i otmice, za koji su optuženi pripadnici "kavačkog klana". Desetine policajaca bile su raspoređene oko suda, a 20 minuta pre suđenja sudnica je pregledana uz pomoć psa za detekciju eksploziva.

- U postupku je reč o Hrvatu koji je 14. marta 2020. godine, pod izgovorom poslovnog sastanka, namamljen u Beč od strane članova ozloglašenog crnogorskog "Kavač" klana i odveden u stan iznajmljen na Rudolfsplacu u centru grada. Kada je 41-godišnjak ušao u stan, on i njegov pratilac su nasilno savladani, vezani, fizički zlostavljani i prećeno im je smrću - piše u tekstu.

Stan je bio obložen crnom plastičnom folijom, a napadači su imali pripremljene ručne testere i pištolje sa prigušivačima.

- Sve je bilo organizovano kako bi se partner 41-godišnjaka primorao da plati veliku sumu novca. Na kraju su oteti uspeli da izađu živi iz stana, jer su počiniocima obećali isplatu 750.000 evra. Kasnije je dogovoreno da se 100.000 evra preda u Zagrebu - ističe se.

U čitavom događaju, kako navode, učestvovalo je sedam osoba.

- Dve osobe su već prošlog novembra pravosnažno osuđene i dobile su zatvorske kazne od šest i sedam godina. Optuženi protiv kog se sada vodi postupak je 56-godišnji državljanin Crne Gore, za kog tužilaštvo tvrdi da je bio povezan sa grupom bliskom klanu i da je tokom otmice u bečkom stanu imao ulogu stražara - pišu austrijski mediji.

Tužilac je naveo da optuženi "zbog novca radi sve“, pozivajući se na poruke iz kriptovanih četova u kojima se 56-godišnjak opisuje kao osoba spremna na pljačku, otmicu i ubistvo.

Na jednoj fotografiji, koja je predstavljena kao dokaz, optuženi se navodno vidi kako sedi za stolom sa drugim učesnicima krivičnog dela, tokom ručka.

- Navodi da nema nikakve veze sa tim slučajem i tvrdi da je na fotografiji druga osoba sa istim imenom ili nadimkom, odnosno da je reč o pogrešnoj identifikaciji - ukazano je.

Sud je takođe naveo da je Belgija prošle godine odobrila izručenje 56-godišnjaka Austriji.

On je u Belgiji bio osuđen na 40 meseci zatvora, a prethodno je u Francuskoj dva puta osuđivan na po pet godina zatvora.

U četovima na "skaj" aplikaciji, u koje je Evropol imao uvid, a koje su kriminalci koristili za međusobnu komunikaciju koristeći šifrovane mobilne telefone, zločini koje je navelo Javno tužilaštvo u Beču bili su dobro dokumentovani:

"Nije dobro, K. Bruder mu je slomio nos pištoljem", pisalo je, kao i: "Starac je slomljen, ovaj ga je udario, brate, u lice. Celo lice mu je uništeno, brate... i posečen je nožem."