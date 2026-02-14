U beogradskom naselju Palilula večeras je izbio požar u dvorišnim kućama u Ulici Albanske spomenice
Stihija
IZBIO POŽAR NA PALILULI! Gore dvorišne kuće, buktinja se širi velikom brzinom: Vatrogasci na terenu
Slušaj vest
Večeras je izbio požar u dvorišnim kućama u Ulici Albanske spomenice, na Paliluli.
Kako se vidi na snimcima koji se dele društvenim mrežama, buktinja se brzo širi, a opasnost preti i zgradama u neposrednoj blizini.
Trenutno nije poznato kako je došlo do požara, dok su vatrogasne ekipe na terenu i intenzivno rade na gašenju požara kako bi sprečile dalje širenje.
Uskoro opširnije...
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši