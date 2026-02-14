Slušaj vest

Večeras je izbio požar u dvorišnim kućama u Ulici Albanske spomenice, na Paliluli. 

Kako se vidi na snimcima koji se dele društvenim mrežama, buktinja se brzo širi, a opasnost preti i zgradama u neposrednoj blizini. 

Trenutno nije poznato kako je došlo do požara, dok su vatrogasne ekipe na terenu i intenzivno rade na gašenju požara kako bi sprečile dalje širenje.

Uskoro opširnije...

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradIZBIO POŽAR NA PALILULI: Vatrena stihija u napuštenom objektu, vatrogasne ekipe na terenu
whatsapp-image-20240817-at-8.21.32-pm-2.jpg
HronikaŽENA IZGORELA U POŽARU U SOPSTVENOM STANU! Tragedija na Paliluli: Policija zatekla jeziv prizor - ovo je mogući uzrok buktinje
hitna pomoć ambulanta noć
BeogradVELIKI POŽAR NA PALILULI U BEOGRADU Crni gusti dim vidi se iz svih delova grada, vatrogasci sa pojačanjem na licu mesta (FOTO)
WhatsApp Image 2025-08-10 at 19.28.29 (1).jpeg
Hronika"PRONAŠAO GA KOMŠIJA, LEŽAO JE PORED ZAMRZIVAČA" Ispovest sestre Jovana, koji je stradao u požaru u klubu u Padinskoj Skeli: Nikome nije ništa nažao učinio
MixCollage-19-Mar-2025-11-20-AM-7915.jpg