Na autoputu u pravcu od Novog Sada ka Subotici, u blizini petlje Sirig, izbio je požar na jednom putničkom vozilu.

Na teren je stiglo jedno vatrogasno vozilo iz Vatrogasno-spasilački bataljon Novi Sad, a ekipa je trenutno angažovana na gašenju požara.

Za sada nema potvrđenih informacija o povređenima.

Saobraćaj na ovoj deonici se odvija usporeno.

