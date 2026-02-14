Hronika
ZAPALIO SE AUTOMOBIL NASRED PUTA KA NOVOM SADU vatra kulja na sve strane, vatrogasci na licu mesta, saobraćaj gotovo onemogućen (VIDEO)
Slušaj vest
Na autoputu u pravcu od Novog Sada ka Subotici, u blizini petlje Sirig, izbio je požar na jednom putničkom vozilu.
Na teren je stiglo jedno vatrogasno vozilo iz Vatrogasno-spasilački bataljon Novi Sad, a ekipa je trenutno angažovana na gašenju požara.
Za sada nema potvrđenih informacija o povređenima.
Saobraćaj na ovoj deonici se odvija usporeno.
Reaguj
Komentariši