Trinaestogodišnja devojčica teško je povređena večeras na pešačkom prelazu ispred tržnog centra Galerija kada je na nju naleteo automobil koji se, prema rečima očevidaca, kretao velikom brzinom.

Prema svedočenjima građana koji su se u tom trenutku zatekli na licu mesta, udarac je bio izuzetno snažan.

Devojčica je, kako navode, od siline udarca odbačena nekoliko metara, nakon čega je pala na kolovoz. Okupljeni su odmah pritrčali da joj pomognu i pozvali Hitnu pomoć.

Ekipa Hitne pomoći stigla je ubrzo i povređenu devojčicu prevezla u Urgentni centar, gde joj lekari ukazuju pomoć.

- Devojčica je primljena hitno u hiruršku operacionu salu, životno je ugrožena, intubirana je i ima unutrašnje krvarenje - saznaje Kurir od izvora bliskog istrazi.