ZAPALIO SE TOČAK AUTOBUSA! Požar u Kaću: Brzom reakcijom vatrogasaca sprečeno širenje buktinje (VIDEO)
Večeras je došlo do požara na točku autobusa na izlasku iz Kaća, u smeru ka Budisavi.
Kako se vidi na snimku Instagram stranice "193ns_rs" vatrogasci su brzom reakcijom sprečili širenje požara.
Na licu mesta je bilo jedno vatrogasno vozilo iz Vatrogasno-spasilačkog bataljona Novi Sad.
Uviđajem će biti poznato više detalja kako je došlo do buktinje, dok trenutno nije poznato ni stanje učesnika.
