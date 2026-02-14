Slušaj vest

Večeras je došlo do požara na točku autobusa na izlasku iz Kaća, u smeru ka Budisavi.

Kako se vidi na snimku Instagram stranice "193ns_rs" vatrogasci su brzom reakcijom sprečili širenje požara.

Na licu mesta je bilo jedno vatrogasno vozilo iz Vatrogasno-spasilačkog bataljona Novi Sad.

Uviđajem će biti poznato više detalja kako je došlo do buktinje, dok trenutno nije poznato ni stanje učesnika.