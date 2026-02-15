Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Pančevu je dana 15.2.2026. godine podnelo sudiji za maloletnike Višeg suda u Pančevu zahtev za pokretanje pripremnog postupka prema maloletniku iz Alibunara, rođenog 2010. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Zahtevom se maloletniku stavlja na teret da se dana 14.2.2026. godine oko 14.50 časova u Banatskom Novom Selu kao učesnik u saobraćaju na putevima nije pridržavao saobraćajnih propisa i time tako ugrozio javni saobraćaj da je doveo u opasnost život i telo ljudi, usled čega je nastupila smrt vozača motocikla G.K. (rođen 1994. godine) iz Uljme. Postoji osnovana sumnja da je bez izdate vozačke dozvole upravljao traktorom sa priključnim vozilom kojem je istekao rok važenja registracije, te da prilikom skretanja ulevo iz ul. Maršala Tita u ul. Zmaj Jovina nije ustupio prvenstvo prolaza vozaču motocikla koji se kretao ul. Maršala Tita iz suprotnog smera, usled čega je došlo do sudara vozila, a vozač motocikla je zadobio povrede od kojih je preminuo.

Viši sud u Pančevu je maloletniku nakon saslušanja, a po predlogu tužilaštva, odredio pritvor u trajanju do 30 dana jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoka.

U zahtevu je predloženo i da sud u toku pripremnog postupka ispita svedoke događaja, kao i da odredi potrebna veštačenja.

