Potraga za otmičarimamakedonskog muzičara Daniela Kajmakoskog ušla je u osmi dan, a uprkos opsežnoj policijskoj akciji, osumnjičenima se i dalje gubi svaki trag. Iako je teren oko mesta gde su se zakucali u zaštitnu bankinu detaljno pretražen, begunci kao da su u zemlju propali.

- Preduzimaju se sve operativne mere i radnje kako bi se identifikovali i pronašli počinioci. U ovom trenutku, oni su i dalje u bekstvu - navodi izvor Kurira i dodaje da policija, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, nastavlja potragu za njima.

Drama je počela nakon što je pevač prošle nedelje završio nastup u Beogradu, a zatim se, prema dosadašnjim saznanjima, pretvorila u pravu filmsku poteru kroz prestonicu. Ekipa Kurira bila je na licu mesta i prošla rutom kojom su, kako se sumnja, otmičari vozili vezanog pevača u automobilu marke "volvo".

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni, za koje se veruje da su strani državljani, navodno iz Turske, presreli su pevača, pretili mu nožem i pištoljem, vezali gai odvezli njegovim automobilom, tražeći 20.000 evra.

Samo nekoliko minuta nakon polaska iz centra grada, policijska patrola je tokom redovne kontrole pokušala da zaustavi vozilo. Međutim, vozač se nije obazirao na znak policije.

- U trenutku kada su mu dali znak da stane, vozač je nastavio dalje i ubrzao do maksimuma. Niko nije mogao da predvidi šta će se desiti - otkriva izvor Kurira blizak istrazi.

U međuvremenu, prijatelj pevača prijavio je otmicu, nakon čega je pokrenuta opsežna policijska akcija. Potera se odvijala pored Palate Srbija i Beogradske arene, a zatim i auto-putem ka Šidu. U potragu su bile uključene brojne policijske jedinice.

Drama je kulminirala kod isključenja za Rumu, gde su osumnjičeni izgubili kontrolu nad vozilom i udarili u zaštitnu bankinu. Sve se dešavalo u nekoliko sekundi, a u tom nastalom haosu, otmičari su napustili automobil i pobegli pešice, dok je u vozilu pronađen vezani Kajmakoski.

- Osumnjičeni su pobegli pešice, a u vozilu je zatečen pevač. Postoji mogućnost da su magla i klizav kolovoz doprineli tome da izgube kontrolu nad vozilom - kaže izvor Kurira.