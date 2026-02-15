Slušaj vest

Na starom putu između Čačka i Kraljeva, u mestu Viljuša, došlo je do saobraćajne nezgode kada je vozač šleper izgubio kontrolu nad teretnjakom, sleteo sa kolovoza i prevrnuo se na bočnu stranu.

1/8 Vidi galeriju Prevrnut šleper Foto: RINA

- Sve se desilo na manjem mostu, vozač iz Novog Pazara je probio zaštitnu bankinu i sa teretnim vozilom sleteo je u korito reke koja se tu nalazi. Na svu sreću, on je prošao bez težih telesnih povreda - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Saobraćaj na ovoju deonici trenutno je obustavljen, a vozila se preusmeravaju na alternativne putne pravce.