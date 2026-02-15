Slušaj vest

Na starom putu između Čačka i Kraljeva, u mestu Viljuša, došlo je do saobraćajne nezgode kada je vozač šleper izgubio kontrolu nad teretnjakom, sleteo sa kolovoza i prevrnuo se na bočnu stranu.

Prevrnut šleper Foto: RINA

- Sve se desilo na manjem mostu, vozač iz Novog Pazara je probio zaštitnu bankinu i sa teretnim vozilom sleteo je u korito reke koja se tu nalazi. Na svu sreću, on je prošao bez težih telesnih povreda - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Saobraćaj na ovoju deonici trenutno je obustavljen, a vozila se preusmeravaju na alternativne putne pravce.

(RINA)

Ne propustiteHronikaPREVRNULA SE PRIKOLICA ŠLEPERA Nesreća na obilaznici oko Beograda: "Kolega nije na vreme video znak za radove na putu..."
prikolica šlepera Obilaznica oko Beograda
HronikaRUSVAJ NA AUTO-PUTU KOD MARADIKA: Kamion probio zaštitnu ogradu! Pogledajte snimak iz drona, kolone kilometarske, obustavljen saobraćaj ka Novom Sadu FOTO/VIDEO
Nezgoda na auto-putu
HronikaJEZIVE SLIKE! UŽAS NA PUTU NIŠ - PIROT: Šleper potpuno smrskan, završio u provaliji
collage.jpg
HronikaTEŽAK SUDAR 2 ŠLEPERA NA BAJAKOVU: Kabina smrskana, prikolica presećena na pola, usled nesreće očekuju se saobraćajni zastoji (FOTO)
17222388441682932775hitna-pomoc-rina.jpg